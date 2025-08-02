Отправлено: - 11:25

Vit:

Кстати а куда Козлов пропал? Он вроде пенс, все ли с ним в порядке. Кто там может из форумчан с ним на связи.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:Надеюсь, что товарищ Козлов жив и здоров!