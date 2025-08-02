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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 10:31
#7951
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Цитата:
Сабыр:
Трампу с димоном надо вместе побухать


По мне пусть лучше, как в добрые старые времена пьют чай из самовара с мёдом и малиновым вареньем, с чёрной икрой, блинами без угроз и санкций :lol: :lol: :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 10:37
#7952
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Да, Бог с ними всеми (или чёрт)!
Сегодня праздник ВДВ!
Поздравляю причастных!


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 11:02
#7953
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США передислоцировали две атомные подводные лодки ближе к России, понятно что они не уточняют их точное местоположение, все перемещения субмарин под грифом секретно.


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 16:55
#7954
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Давно не был, прочитал, прикольно! Максаф до сих пор убивается по ссылкам, любой западный телеканал посмотри, там прямые кадры последствий российского налета на Киев где погибло больше 30 ,а ранено больше 100 человек! Слова Медведева про " мертвую руку", только ленивый не процитировал, а Максафу опять ссылки подавай!
И наконец зайдите на сайт РИА Новости
Заголовок " Другого варианта нет, на Украине не должно остаться никого"
Тоже ссылка нужна, лень на сайт зайти?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45616
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 18:24
#7955
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Цитата:
таноми52:

Цитата:
Сегодня праздник ВДВ!

Это когда упоротые на голову бутылки в нее бьют?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8269
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 19:12
#7956
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Цитата:
111:
когда упоротые на голову бутылки в нее бьют?


Традиционное меню празднования Дня ВДВ:
1) Сбор у памятника погибшим в ВОВ
2) Шествие колонной
3) Бухнуть с тостом: "..за ВДВ.."
4) Купание в фонтане
5) Разбитие бутылок на голове
6) Крушение ларьков торговцев с Кавказа.
7) Отдых в КПЗ.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 21:04
#7957
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Цитата:
ACROS:
Традиционное меню празднования Дня ВДВ:


Романтика!
:lol: :lol:
Это разведчики втихую празднуют (на примере Штирлица)


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8269
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 08:30
#7958
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Цитата:
таноми52:
втихую празднуют (


Путин и Токаев то же, наверное так празднуют все праздники( по привычке) - и пьют молча и тост молча( про себя) и поют молча( то же про себя).
С ВВП понятно- это его профессия, а почему Токаев молча: - ВСЕ дипломаты, наверное, завербованы или по крайней мере состоят (состояли) на учёте в КГБ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16815
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 10:41
#7959
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Кстати а куда Козлов пропал? Он вроде пенс, все ли с ним в порядке. Кто там может из форумчан с ним на связи.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 11:25
#7960
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
Vit:
Кстати а куда Козлов пропал? Он вроде пенс, все ли с ним в порядке. Кто там может из форумчан с ним на связи.


Надеюсь, что товарищ Козлов жив и здоров!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45616
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 15:09
#7961
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Ну и не забываем о том, что мы делаем
Ведь мы, и я в том числе русские и с нами смерть



За что мы убили эту семью вместе с ребенком, не знаю, но так приказал нам наш любимый Путин
А Путина мы обязаны слушать
С Лукашенко он опять попросил такие же семьи, чтоб они отдали свои дома и территории нам, а то мы и остальных убьем всех
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45616
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 15:14
#7962
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Да уж

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45616
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 15:41
#7963
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6ти летний Матвей, наш русский пацан
Зачем мы русские убили его вместе с мамой?
Но нам так сказали, мы русский и жестокий мир, боимся своих хозяев, а потому убиваем чужих детей, потому мы сильны наверно..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 16:14
#7964
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Цитата:
111:

Там ещё пятимесячный ребенок был или он не в счёт? Пока не заговорил, ещё не человек?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 16:22
#7965
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Я честно совершенно не понимаю, как можно поддерживать войну! Что хорошего несёт она нашим , тем кто её поддерживает? Наши девочки из турклуба после очередной смерти сына подруги пишут ":Как тяжело и плохо", но наши ура, ура, мы победим, уже Часов Яр взяли!
Скептик Вам Часов Яр нужен? Максаф Вам нужен Покровск? Эл Починно Вам нужна Константиновка?
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