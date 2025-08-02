Давно не был, прочитал, прикольно! Максаф до сих пор убивается по ссылкам, любой западный телеканал посмотри, там прямые кадры последствий российского налета на Киев где погибло больше 30 ,а ранено больше 100 человек! Слова Медведева про " мертвую руку", только ленивый не процитировал, а Максафу опять ссылки подавай! И наконец зайдите на сайт РИА Новости Заголовок " Другого варианта нет, на Украине не должно остаться никого" Тоже ссылка нужна, лень на сайт зайти?
Традиционное меню празднования Дня ВДВ: 1) Сбор у памятника погибшим в ВОВ 2) Шествие колонной 3) Бухнуть с тостом: "..за ВДВ.." 4) Купание в фонтане 5) Разбитие бутылок на голове 6) Крушение ларьков торговцев с Кавказа. 7) Отдых в КПЗ.
Путин и Токаев то же, наверное так празднуют все праздники( по привычке) - и пьют молча и тост молча( про себя) и поют молча( то же про себя). С ВВП понятно- это его профессия, а почему Токаев молча: - ВСЕ дипломаты, наверное, завербованы или по крайней мере состоят (состояли) на учёте в КГБ.
Ну и не забываем о том, что мы делаем Ведь мы, и я в том числе русские и с нами смерть
За что мы убили эту семью вместе с ребенком, не знаю, но так приказал нам наш любимый Путин А Путина мы обязаны слушать С Лукашенко он опять попросил такие же семьи, чтоб они отдали свои дома и территории нам, а то мы и остальных убьем всех
6ти летний Матвей, наш русский пацан Зачем мы русские убили его вместе с мамой? Но нам так сказали, мы русский и жестокий мир, боимся своих хозяев, а потому убиваем чужих детей, потому мы сильны наверно..
Я честно совершенно не понимаю, как можно поддерживать войну! Что хорошего несёт она нашим , тем кто её поддерживает? Наши девочки из турклуба после очередной смерти сына подруги пишут ":Как тяжело и плохо", но наши ура, ура, мы победим, уже Часов Яр взяли! Скептик Вам Часов Яр нужен? Максаф Вам нужен Покровск? Эл Починно Вам нужна Константиновка?
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