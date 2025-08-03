Отправлено: - 14:42

В кинотеатрах в период летних блокбастеров казахстанские авторы не рискуют выпускать ничего, кроме комедий, поэтому сегодня предлагаю поговорить о сериале, который в рейтингах занимает первые позиции. В декабре 2023 года вышла 20-серийная криминальная драма MEOW, которая помогает просветить аудиторию и при этом возвращает романтические образы бандитов и женоненавистников.