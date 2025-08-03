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≡ Романтизация криминала, или Как сериал MEOW лечит одно и калечит другое
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52280
Романтизация криминала, или Как сериал MEOW лечит одно и калечит другое
Отправлено: 03.08.25 - 14:42
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В кинотеатрах в период летних блокбастеров казахстанские авторы не рискуют выпускать ничего, кроме комедий, поэтому сегодня предлагаю поговорить о сериале, который в рейтингах занимает первые позиции. В декабре 2023 года вышла 20-серийная криминальная драма MEOW, которая помогает просветить аудиторию и при этом возвращает романтические образы бандитов и женоненавистников.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16815
Re: Романтизация криминала, или Как сериал MEOW лечит одно и...
Отправлено: 03.08.25 - 14:42
#1
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Типа слово пацана.? Ну это Абайка по таким фильмам пищит.
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