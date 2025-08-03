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≡ Как и почему становятся рыбаками - Разбираемся в мотивации разных представителей этого увлечения миллионов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52278
Как и почему становятся рыбаками - Разбираемся в мотивации разных представителей этого увлечения миллионов
Отправлено: 03.08.25 - 11:24
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Рыбалке, как и любви, все возрасты покорны. И социальные статусы. В ней - на одной ступени и нобелевский лауреат, и его садовник. Подсаживается на нее народ в разном возрасте и по разным причинам. Ну а если ею серьезно заболел, то излечиться невозможно.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16813
Re: Как и почему становятся рыбаками - Разбираемся в мотивации...
Отправлено: 03.08.25 - 11:24
#1
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Я конечно в таких количествах не ловлю. Ну могу предположить что это на толпу на пару семей. А Я так поймал 7 штук и домой На Маяковском хорошо идёт. Озеро платное.

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16813
Re: Как и почему становятся рыбаками - Разбираемся в мотивации...
Отправлено: 03.08.25 - 11:25
#2
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И кстати это хороший способ снять стресс)
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