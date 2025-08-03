Отправлено: - 11:24

Рыбалке, как и любви, все возрасты покорны. И социальные статусы. В ней - на одной ступени и нобелевский лауреат, и его садовник. Подсаживается на нее народ в разном возрасте и по разным причинам. Ну а если ею серьезно заболел, то излечиться невозможно.