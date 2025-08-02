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≡ Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52276
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 02.08.25 - 13:43
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Да, определенная часть населения (я имею в виду старшее поколение) не хотела бы расставаться с привычными названиями и их разными, устоявшимися в сознании интерпретациями. Но я считаю такое положение вещей временным.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
441
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 02.08.25 - 13:43
#1
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"растет новое поколение казахстанцев, которые чтут Конституцию и законы, и главное – которые с уважением относятся к государственному казахскому языку" - я так понимаю те граждане Казахстана кто имеет собственное мнение что и как назвать не чтут конституцию и казахский язык? Это хотел сказать данный автор? Или хотел сказать что подождите ещё 20 лет и никто и не вспомнит, что село Айет называется не исконно историческим названием за которое вроде как топит автор....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8269
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 02.08.25 - 19:17
#2
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Цитата:
5555:
что село Айет называется не исконно историческим названием з


А, как в действительности ДОЛЖНО называться это село Айет, обоснуйте???
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
305
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 02.08.25 - 19:57
#3
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А, как в действительности ДОЛЖНО называться это село Айет,Село было основано в 1903 году. Первоначально называлось Викторовкой Вот так и должно было остаться, но
в 1968 году было переименовано в Тарановское, ну а дальше вы знаете.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
247
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 00:43
#4
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Уважаемый автор! Вы зачем окно овертона открываете? Я спрошу прямо, вы чегото не понимаете, или возможно другой интерес? :-x Сегодня пока не до ваших изысканий... вы предложите народу сначала дрстойную жизнь в НЕЗАВИСИМОМ ГОСУДАРСТВЕ. А то тенге обесценивается, и цены растут, мы же независимые, а продукция почемуто в цене растёт! Работать нужно в другом направлении. Но увы, тут нужно серое вещество напрягать, работать...а не хочется! или не умеется! Ну результата то в экономике не видно...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1471
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 03:17
#5
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Автор не прав. Это (3-ий), исправленный внутренней цензурой отзыв о статье, самый мягкий.
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