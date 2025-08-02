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Уважаемый автор! Вы зачем окно овертона открываете? Я спрошу прямо, вы чегото не понимаете, или возможно другой интерес?Сегодня пока не до ваших изысканий... вы предложите народу сначала дрстойную жизнь в НЕЗАВИСИМОМ ГОСУДАРСТВЕ. А то тенге обесценивается, и цены растут, мы же независимые, а продукция почемуто в цене растёт! Работать нужно в другом направлении. Но увы, тут нужно серое вещество напрягать, работать...а не хочется! или не умеется! Ну результата то в экономике не видно...