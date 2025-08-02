Отправлено: - 08:41

Дантист:

это жёстко?

Цитата:Цитата:///подобные выходки будут жёстко пресекаться.///В ТОЛКОВАНИИ Закона и подзаконных актов, разве есть слово:" ЖЕСТКО", тем более из уст ОФИЦИАЛЬНОГО представителя правоохранительных органов и в ОФИЦИАЛЬНОМ пресс-релизе??Это слово, очевидно, из жаргона салаг 6-8 классников или же из лексикона Сека-вайнера:"...мы, его ЖЁСТКО посадим, мы его ЖЁСТКО прессуем и так далее....".Бытовый язык и бытовой стиль общения - нужно в подобных случаях, оставлять ДОМА.