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Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52276
Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
Отправлено: 01.08.25 - 23:05
А до того, как поднять такое предприятие, она должна провести геологоразведочные работы на месторождении бокситов. Казахстан занимает 17-е место в мире и 2-е после России в странах СНГ по запасам сырья для производства алюминия. И Костанайская область в этом смысле - весьма привлекательный регион. В данном случае речь идет о разработке Коктальского месторождения (в части источников - группы месторождений) железистых бокситов.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8269
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 01.08.25 - 23:05
Цитата:///И высказался в том смысле, что подобные вопросы должны решаться максимально быстро, особенно когда речь идет о крупном инвесторе,//
Цитата://Сумма инвестиций - около 84 млрд тенге//
Цитата://будет создано около 4 000 рабочих мест, во время эксплуатации завода - 1 000.///
Понятен ГНЕВНЫЙ спич акима: - с Нового года рейтинг акимов согласно новой концепции АП будет складываться именно из - ИНВЕСТИЦИИ , РАБОЧИХ МЕСТ и КОЛИЧЕСТВА БЕЗРАБОТНЫХ.
Китайцы тут НЕ ПРИЧЁМ- своя РУБАШКА - ближе к телу.
Цитата://акже содержанием скандия (10-30 г/т), галлия (5-30 г/т) и ванадия (10-150 г/т).//
Это наверное РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ металлы- китайцы работают с ДАЛЬНИМ прицелом.
Скоро ВСЁ и ВСЯ будет китайское. Изучайте китайский язык.
Цитата://Сумма инвестиций - около 84 млрд тенге//
Цитата://будет создано около 4 000 рабочих мест, во время эксплуатации завода - 1 000.///
Понятен ГНЕВНЫЙ спич акима: - с Нового года рейтинг акимов согласно новой концепции АП будет складываться именно из - ИНВЕСТИЦИИ , РАБОЧИХ МЕСТ и КОЛИЧЕСТВА БЕЗРАБОТНЫХ.
Китайцы тут НЕ ПРИЧЁМ- своя РУБАШКА - ближе к телу.
Цитата://акже содержанием скандия (10-30 г/т), галлия (5-30 г/т) и ванадия (10-150 г/т).//
Это наверное РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ металлы- китайцы работают с ДАЛЬНИМ прицелом.
Скоро ВСЁ и ВСЯ будет китайское. Изучайте китайский язык.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2100
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 02.08.25 - 00:45
При этом группа казахстанских ученых, публикуя в журнале «Известия Академии наук РК» статью о перспективах развития алюминиевой отрасли Казахстана (№ 3 за 2017 год), подчеркивала, что бокситы Коктальского месторождения характеризуются высоким содержанием окислов железа....
......наши учёные впереди планеты всея,нигде нет таких учёных как в нашей богатейшей природными ресурсами стране....русский и ангИлиский языки переводим на третий план китайский должен быть первее всех....дети с первого класса по мима родного языка,должны изучать китайский,который должен будет введён в школьную программу.....с первого класса...
......наши учёные впереди планеты всея,нигде нет таких учёных как в нашей богатейшей природными ресурсами стране....русский и ангИлиский языки переводим на третий план китайский должен быть первее всех....дети с первого класса по мима родного языка,должны изучать китайский,который должен будет введён в школьную программу.....с первого класса...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3805
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 02.08.25 - 10:36
из всей добываемой в Казахстане нефти, только 20% остается Казахстану, остальное забирают себе иностранные компании. Вот и тут вопрос, если китайцы целиком финансируют проект, то и прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8269
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 02.08.25 - 11:13
Цитата:
Я так думаю, что: - ВЕСЬ добывемый металл и глинозём в том числе в ПЕРЕСПЕКТИВЕ они будут ВЫВОЗИТЬ к себе- у них БУРНО развивающийся рынок и они по всему миру ТИХОЙ сапой и ползучей ЭКСПАНСИЕЙ рыщут и ищут сырьё, а тут пд боком - конечно они вывезут его к себе, даже может и переработку тут организовать что бы и экология и отходы и последствия - были ТУТ, а не у них на родине.
Тут наверное нашим руководятелям надо сделать так, как сделал клоун Зеленский - хотя бы 50 на 50 с Трампом по поводу редкоземельных металлов.
юля елиссева:
прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?
прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?
Я так думаю, что: - ВЕСЬ добывемый металл и глинозём в том числе в ПЕРЕСПЕКТИВЕ они будут ВЫВОЗИТЬ к себе- у них БУРНО развивающийся рынок и они по всему миру ТИХОЙ сапой и ползучей ЭКСПАНСИЕЙ рыщут и ищут сырьё, а тут пд боком - конечно они вывезут его к себе, даже может и переработку тут организовать что бы и экология и отходы и последствия - были ТУТ, а не у них на родине.
Тут наверное нашим руководятелям надо сделать так, как сделал клоун Зеленский - хотя бы 50 на 50 с Трампом по поводу редкоземельных металлов.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2100
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 03.08.25 - 00:50
Цитата:
.......да нет Юлинька вот всю прибыль они будут оставлять нам,они ведь коммунисты а не капиталисты....эти типа как коммуняки первоцелинники поностроили и свалили всё нам оставили хим. завод,дизельный который грабить кому не лень стали...
юля елиссева:
и. Вот и тут вопрос, если китайцы целиком финансируют проект, то и прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?
и. Вот и тут вопрос, если китайцы целиком финансируют проект, то и прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?
.......да нет Юлинька вот всю прибыль они будут оставлять нам,они ведь коммунисты а не капиталисты....эти типа как коммуняки первоцелинники поностроили и свалили всё нам оставили хим. завод,дизельный который грабить кому не лень стали...
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