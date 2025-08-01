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юля елиссева:

и. Вот и тут вопрос, если китайцы целиком финансируют проект, то и прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?

Цитата:.......да нет Юлинька вот всю прибыль они будут оставлять нам,они ведь коммунисты а не капиталисты....эти типа как коммуняки первоцелинники поностроили и свалили всё нам оставили хим. завод,дизельный который грабить кому не лень стали...