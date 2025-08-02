Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...

Отправлено: - 13:43

"растет новое поколение казахстанцев, которые чтут Конституцию и законы, и главное – которые с уважением относятся к государственному казахскому языку" - я так понимаю те граждане Казахстана кто имеет собственное мнение что и как назвать не чтут конституцию и казахский язык? Это хотел сказать данный автор? Или хотел сказать что подождите ещё 20 лет и никто и не вспомнит, что село Айет называется не исконно историческим названием за которое вроде как топит автор....