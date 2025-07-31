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Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52276
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 01:23
С тех пор, как в Казахстане заработала новая программа, многие производства ощутили кадровый голод. И ССГПО вошло в число предприятий, наиболее пострадавших от внедрения данной программы. С 2024 года ушли порядка 600 человек, около 30% из них – опытный персонал фабричного передела.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8267
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 02.08.25 - 11:03
Цитата:
Ключевое слово: - УВАЖАЛ и ПАРТНЁРСТВО.
Я всегда думаю: - почему так, почему люди и не ШАРАМЫГИ какие то, а классные работяги во втором и третьем поколении- дети и внуки первоцелинников с хорошей "родословной - не бедные, самодостаточные, зажиточные - уезжают из НАСИЖЕННЫХ мест в города и веси страны.
С приходом частной собственности- произошёл некий водороздел между сельчанами, вчерашними соседями, коллегами:- сначала незаметно, а потом всё больше и больше между вчерашними бедными совхозными специалистами- а, сегодня "хозяевами" жизни-владельцами ТОО и КХ и вчерашними совхозными механизаторами- а, сегодня все теми же такими же механизаторами, но уже в РЕАЛЬНОС статусе - БЕСПРАВНЫМИ механизаторами.
Я, "хозяин" жизни, а ты РАБ - вкалывающий на меня - основной лейтмотив взаимоотношении между владельцами ТОО и работягами- и отсюда все следствия- и низкая зарплата, и хуё...е условия труда и в итоге- МАССОВЫЙ отток кадров в город.
Основная причина этого- презрительное и снисходительное ОТНОШЕНИЕ к своей РАБОЧЕЙ силе,и работяги это ЧУВСТВУЮТ и очень сильно ( тут КАРАЧУН отчасти ПРАВ про СИЛЬНОЕ СОБСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО) и тем более что папки и деды - основатели и учредители ТОО -шек и КХ-шек, в силу возраста и здоровья - уже уходят - им на смену приходят дети и внуки - те в большинстве своём вообще НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ ( у них то вообще НЕТ никаких обязательств перед работягами) - не хочешь - пошёл вон - из города привезём на твоё место десяток таких же работяг-варягов.
Vit:
Уважал нас
Уважал нас
Ключевое слово: - УВАЖАЛ и ПАРТНЁРСТВО.
Я всегда думаю: - почему так, почему люди и не ШАРАМЫГИ какие то, а классные работяги во втором и третьем поколении- дети и внуки первоцелинников с хорошей "родословной - не бедные, самодостаточные, зажиточные - уезжают из НАСИЖЕННЫХ мест в города и веси страны.
С приходом частной собственности- произошёл некий водороздел между сельчанами, вчерашними соседями, коллегами:- сначала незаметно, а потом всё больше и больше между вчерашними бедными совхозными специалистами- а, сегодня "хозяевами" жизни-владельцами ТОО и КХ и вчерашними совхозными механизаторами- а, сегодня все теми же такими же механизаторами, но уже в РЕАЛЬНОС статусе - БЕСПРАВНЫМИ механизаторами.
Я, "хозяин" жизни, а ты РАБ - вкалывающий на меня - основной лейтмотив взаимоотношении между владельцами ТОО и работягами- и отсюда все следствия- и низкая зарплата, и хуё...е условия труда и в итоге- МАССОВЫЙ отток кадров в город.
Основная причина этого- презрительное и снисходительное ОТНОШЕНИЕ к своей РАБОЧЕЙ силе,и работяги это ЧУВСТВУЮТ и очень сильно ( тут КАРАЧУН отчасти ПРАВ про СИЛЬНОЕ СОБСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО) и тем более что папки и деды - основатели и учредители ТОО -шек и КХ-шек, в силу возраста и здоровья - уже уходят - им на смену приходят дети и внуки - те в большинстве своём вообще НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ ( у них то вообще НЕТ никаких обязательств перед работягами) - не хочешь - пошёл вон - из города привезём на твоё место десяток таких же работяг-варягов.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1719
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 02.08.25 - 11:39
Цитата:
Ну, вам нравится в таком дерьме жить ради ленд крузера и квартир, бога ради живите. Мне нет. Мне моя честь и справедливость дороже. Поэтому я сейчас получаю колоссальное удовольствие от дефицита кадров во всех сферах, не только на комбинате. Потому что так должно быть, потому что это справедливо. А ещё это означает что законы логики, в частности о причинах и следствиях "если...то" работают вне зависимости что там кто о себе мнит - если заниматься х....й то окажешься в .опе.
Это вопросы градации ценностей и к теме статьи отношения не имеют.
ACROS:
Это же РУТИНА
Это же РУТИНА
Ну, вам нравится в таком дерьме жить ради ленд крузера и квартир, бога ради живите. Мне нет. Мне моя честь и справедливость дороже. Поэтому я сейчас получаю колоссальное удовольствие от дефицита кадров во всех сферах, не только на комбинате. Потому что так должно быть, потому что это справедливо. А ещё это означает что законы логики, в частности о причинах и следствиях "если...то" работают вне зависимости что там кто о себе мнит - если заниматься х....й то окажешься в .опе.
Это вопросы градации ценностей и к теме статьи отношения не имеют.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2288
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 02.08.25 - 15:18
стройте жильё и выдавайте желающим работать на ССГПО в аренду по договору , после какого то периода отработанного времени можно разрешить приватизировать. не боги горшки обжигают
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45607
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 02.08.25 - 18:26
Цитата:
Цитата:
Такого вывода, я то думал что это все еще советские кадры
ACROS:
Цитата:
НЕ ОЖИДАЛИ - чего именно ??
Такого вывода, я то думал что это все еще советские кадры
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8267
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 02.08.25 - 19:05
Цитата:
Ну скажем так: - может вы в ДЕРЬМЕ:- а у меня, это:- РЕАЛЬНАЯ жизнь- можно ВСЁ что угодно говорить и о чём угодно мечтать- но, от реальности НЕ УЙДЁШЬ, да и свой коммент под № 46, думаю- вы сами до конца наверное и не поняли о чём вы там написали.
И как, говорил, император Веспесиан своему слишком совестливому сыну по поводу введения ПЛАТНЫХ туалетов в Древнем Риме: "...деньги не пахнут, сынок...".
Цитата:
Э, батенька: - ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года уже как нет СОВЕТСКОЙ власти, в этом году 19 августа - будет годовщина ГКЧП и как пьяница Ельцин - порвав прилюдно партбилет члена КПСС и разогнал КПСС и выгнал ВСЁ союзные республики, сказав:-"...уходите и берите себе столько суверинитета сколько сами возьмёте....". После этого и начался, так называемый - Парад Суверинитетов, то есть выход союзных республик из состава СССР, кстати последним или крайним вышла Казахская Советская Социалистическая Республика.
А, что такое 34 года- это эпоха целого трудового поколения.
Карачун:
вам нравится в таком дерьме жить
вам нравится в таком дерьме жить
Ну скажем так: - может вы в ДЕРЬМЕ:- а у меня, это:- РЕАЛЬНАЯ жизнь- можно ВСЁ что угодно говорить и о чём угодно мечтать- но, от реальности НЕ УЙДЁШЬ, да и свой коммент под № 46, думаю- вы сами до конца наверное и не поняли о чём вы там написали.
И как, говорил, император Веспесиан своему слишком совестливому сыну по поводу введения ПЛАТНЫХ туалетов в Древнем Риме: "...деньги не пахнут, сынок...".
Цитата:
111:
я то думал что это все еще советские кадры
я то думал что это все еще советские кадры
Э, батенька: - ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года уже как нет СОВЕТСКОЙ власти, в этом году 19 августа - будет годовщина ГКЧП и как пьяница Ельцин - порвав прилюдно партбилет члена КПСС и разогнал КПСС и выгнал ВСЁ союзные республики, сказав:-"...уходите и берите себе столько суверинитета сколько сами возьмёте....". После этого и начался, так называемый - Парад Суверинитетов, то есть выход союзных республик из состава СССР, кстати последним или крайним вышла Казахская Советская Социалистическая Республика.
А, что такое 34 года- это эпоха целого трудового поколения.
-
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