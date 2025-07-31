Отправлено: - 19:05

Карачун:

вам нравится в таком дерьме жить

111:

я то думал что это все еще советские кадры

Цитата:Ну скажем так: - может вы в ДЕРЬМЕ:- а у меня, это:- РЕАЛЬНАЯ жизнь- можно ВСЁ что угодно говорить и о чём угодно мечтать- но, от реальности НЕ УЙДЁШЬ, да и свой коммент под № 46, думаю- вы сами до конца наверное и не поняли о чём вы там написали.И как, говорил, император Веспесиан своему слишком совестливому сыну по поводу введения ПЛАТНЫХ туалетов в Древнем Риме: "...деньги не пахнут, сынок...".Цитата:Э, батенька: - ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года уже как нет СОВЕТСКОЙ власти, в этом году 19 августа - будет годовщина ГКЧП и как пьяница Ельцин - порвав прилюдно партбилет члена КПСС и разогнал КПСС и выгнал ВСЁ союзные республики, сказав:-"...уходите и берите себе столько суверинитета сколько сами возьмёте....". После этого и начался, так называемый - Парад Суверинитетов, то есть выход союзных республик из состава СССР, кстати последним или крайним вышла Казахская Советская Социалистическая Республика.А, что такое 34 года- это эпоха целого трудового поколения.