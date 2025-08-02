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≡ Полицейские нашли участников опасного автодорожного шоу по вирусному ролику в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52276
Полицейские нашли участников опасного автодорожного шоу по вирусному ролику в Костанае
Отправлено: 02.08.25 - 16:06
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В соцсетях распространилось видео, где несколько «Приор» маневрируют зигзагом, создавая угрозу для окружающих. Итог: полиция установила шесть водителей от 19 до 24 лет, четверо из которых получили штрафы за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации — на сумму 60 тысяч тенге.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1021
Re: Полицейские нашли участников опасного автодорожного шоу по...
Отправлено: 02.08.25 - 16:06
#1
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Нужно в этих случаях, если штраф свыше 70 000 тенге, авто через закон изымать в доход гос-ва, тогда "понтов" поубавится сразу!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10363
Полицейские нашли участников опасного автодорожного шоу по вирусному ролику в Костанае
Отправлено: 02.08.25 - 18:07
#2
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Почему автодорога Садчиковка-Затобольск?
Разве не Садчиковка-Тобыл?


[Исправлено: Добринцофф, 02.08.2025 - 19:13]
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