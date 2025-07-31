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Vit:

Уважал нас

Цитата:Ключевое слово: - УВАЖАЛ и ПАРТНЁРСТВО.Я всегда думаю: - почему так, почему люди и не ШАРАМЫГИ какие то, а классные работяги во втором и третьем поколении- дети и внуки первоцелинников с хорошей "родословной - не бедные, самодостаточные, зажиточные - уезжают из НАСИЖЕННЫХ мест в города и веси страны.С приходом частной собственности- произошёл некий водороздел между сельчанами, вчерашними соседями, коллегами:- сначала незаметно, а потом всё больше и больше между вчерашними бедными совхозными специалистами- а, сегодня "хозяевами" жизни-владельцами ТОО и КХ и вчерашними совхозными механизаторами- а, сегодня все теми же такими же механизаторами, но уже в РЕАЛЬНОС статусе - БЕСПРАВНЫМИ механизаторами.Я, "хозяин" жизни, а ты РАБ - вкалывающий на меня - основной лейтмотив взаимоотношении между владельцами ТОО и работягами- и отсюда все следствия- и низкая зарплата, и хуё...е условия труда и в итоге- МАССОВЫЙ отток кадров в город.Основная причина этого- презрительное и снисходительное ОТНОШЕНИЕ к своей РАБОЧЕЙ силе,и работяги это ЧУВСТВУЮТ и очень сильно ( тут КАРАЧУН отчасти ПРАВ про СИЛЬНОЕ СОБСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО) и тем более что папки и деды - основатели и учредители ТОО -шек и КХ-шек, в силу возраста и здоровья - уже уходят - им на смену приходят дети и внуки - те в большинстве своём вообще НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ ( у них то вообще НЕТ никаких обязательств перед работягами) - не хочешь - пошёл вон - из города привезём на твоё место десяток таких же работяг-варягов.