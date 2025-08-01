Отправлено: - 11:13

юля елиссева:

прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?

Цитата:Я так думаю, что: - ВЕСЬ добывемый металл и глинозём в том числе в ПЕРЕСПЕКТИВЕ они будут ВЫВОЗИТЬ к себе- у них БУРНО развивающийся рынок и они по всему миру ТИХОЙ сапой и ползучей ЭКСПАНСИЕЙ рыщут и ищут сырьё, а тут пд боком - конечно они вывезут его к себе, даже может и переработку тут организовать что бы и экология и отходы и последствия - были ТУТ, а не у них на родине.Тут наверное нашим руководятелям надо сделать так, как сделал клоун Зеленский - хотя бы 50 на 50 с Трампом по поводу редкоземельных металлов.