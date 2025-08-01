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≡ Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52275
Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
Отправлено: 01.08.25 - 23:05
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А до того, как поднять такое предприятие, она должна провести геологоразведочные работы на месторождении бокситов. Казахстан занимает 17-е место в мире и 2-е после России в странах СНГ по запасам сырья для производства алюминия. И Костанайская область в этом смысле - весьма привлекательный регион. В данном случае речь идет о разработке Коктальского месторождения (в части источников - группы месторождений) железистых бокситов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8264
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 01.08.25 - 23:05
#1
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Цитата:///И высказался в том смысле, что подобные вопросы должны решаться максимально быстро, особенно когда речь идет о крупном инвесторе,//

Цитата://Сумма инвестиций - около 84 млрд тенге//

Цитата://будет создано около 4 000 рабочих мест, во время эксплуатации завода - 1 000.///

Понятен ГНЕВНЫЙ спич акима: - с Нового года рейтинг акимов согласно новой концепции АП будет складываться именно из - ИНВЕСТИЦИИ , РАБОЧИХ МЕСТ и КОЛИЧЕСТВА БЕЗРАБОТНЫХ.
Китайцы тут НЕ ПРИЧЁМ- своя РУБАШКА - ближе к телу.

Цитата://акже содержанием скандия (10-30 г/т), галлия (5-30 г/т) и ванадия (10-150 г/т).//

Это наверное РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ металлы- китайцы работают с ДАЛЬНИМ прицелом.
Скоро ВСЁ и ВСЯ будет китайское. Изучайте китайский язык.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2099
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 02.08.25 - 00:45
#2
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При этом группа казахстанских ученых, публикуя в журнале «Известия Академии наук РК» статью о перспективах развития алюминиевой отрасли Казахстана (№ 3 за 2017 год), подчеркивала, что бокситы Коктальского месторождения характеризуются высоким содержанием окислов железа....

......наши учёные впереди планеты всея,нигде нет таких учёных как в нашей богатейшей природными ресурсами стране....русский и ангИлиский языки переводим на третий план китайский должен быть первее всех....дети с первого класса по мима родного языка,должны изучать китайский,который должен будет введён в школьную программу.....с первого класса...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3805
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 02.08.25 - 10:36
#3
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из всей добываемой в Казахстане нефти, только 20% остается Казахстану, остальное забирают себе иностранные компании. Вот и тут вопрос, если китайцы целиком финансируют проект, то и прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8264
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 02.08.25 - 11:13
#4
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Цитата:
юля елиссева:
прибыль от добычи ископаемых они тоже будут забирать всю?


Я так думаю, что: - ВЕСЬ добывемый металл и глинозём в том числе в ПЕРЕСПЕКТИВЕ они будут ВЫВОЗИТЬ к себе- у них БУРНО развивающийся рынок и они по всему миру ТИХОЙ сапой и ползучей ЭКСПАНСИЕЙ рыщут и ищут сырьё, а тут пд боком - конечно они вывезут его к себе, даже может и переработку тут организовать что бы и экология и отходы и последствия - были ТУТ, а не у них на родине.
Тут наверное нашим руководятелям надо сделать так, как сделал клоун Зеленский - хотя бы 50 на 50 с Трампом по поводу редкоземельных металлов.
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