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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 13:11
#7936
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Отмечают, что президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне с США. Трамп отметил, что Медведев «ступает на очень опасную почву», выразив обеспокоенность в своём аккаунте Truth Social.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 13:16
#7937
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Отмечают, что журналист спросил господина Рубио, считает ли он, что Россия в состоянии противостоять США в вооруженном конфликте. «Это даже немыслимо. Война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные армии в мире, и опасность будет слишком велика»,— ответил госсекретарь (цитата по сайту Госдепа).

Господин Рубио добавил, что Россия не сможет соперничать с США и многими европейскими странами в плане обычных вооружений. «Я думаю, им пришлось бы нелегко. Они боролись с Украиной, у которой сейчас самая многочисленная армия в Европе, но на момент вторжения таковой не была»,— заключил он.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 19:28
#7938
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Цитата:
Сабыр:
Сколько? Их всех депортировали.

В смысле депортировали? Выгнали из СССР?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 19:29
#7939
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Цитата:
Kairat stayer:
России Дмитрия Медведева о возможной войне с США

А где ссылка на слова Медведева о войне с США?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 20:03
#7940
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, не думали получается. РФ отмечала, что русские и украинцы братья, один народ, типа последние заблудшие, при этом, последние с такими доводами были не согласны и до настоящего времени не согласны.

Они до сих пор не согласны с тем, что Европа и НАТО их не принимает с распростёртыми руками. Вот только в Европе "вертели на конце" это несогласие.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 20:12
#7941
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Цитата:
111:
Мы русские не бомбим мирных людей! Мы просто равняем города нацистов с землей!


Русский?
Это уже диагноз - обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), или невроз навязчивых состояний — это психическое расстройство, которое проявляется патологической концентрацией внимания на чем-либо. Иными словами, это любые навязчивые мысли и идеи (обсессии), которые возникают в голове. Сам человек осознает их ненормальную «приставучесть», но поделать ничего с этим не может.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 20:26
#7942
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Цитата:
таноми52:
Это уже диагноз

Он самовнушением пытается разобраться со своими комплексами :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12077
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 22:31
#7943
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"Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят", - пророческая фраза маршала Победы Георгия Жукова
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 09:03
#7944
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Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива и хорошего дня!

Цитата:
maxsaf:
А где ссылка на слова Медведева о войне с США?


Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 02.08.2025 - 10:47]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 09:08
#7945
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Цитата:
maxsaf:
А где ссылка на слова Медведева о войне с США?


Д.А.Медведев: «Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной (США,— "Ъ"),— написал господин Медведев в соцсети X. Также он призвал президента США помнить, что Россия — «не Израиль и даже не Иран».

Подробнее здесь:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 09:17
#7946
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Цитата:
Kairat stayer:
Д.А.Медведев

Плотно димон на стакан присел, а ведь когда-то самому володе мог кресло и не уступить,чем вызвал такой гнев,что "мама не горюй", но не хватило ему жумыртков...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 09:24
#7947
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Цитата:
maxsaf:
Они до сих пор не согласны с тем, что Европа и НАТО их не принимает с распростёртыми руками. Вот только в Европе "вертели на конце" это несогласие.


Хех, в настоящее время Европа помогает Украине, в перспективе последние войдут в ЕС, будем наблюдать за развитием событий.

Война идёт три с половиной года, эксперты говорят - зашло в тупик с обоих сторон. На момент полномасштабного вторжения под контролем России было примерно 7% территории (Крым, части Луганской и Донецкой областей), далее примерно 12% захватили. Опять же отдельные эксперты отмечают, что война до конца года или в начале нового завершится.

Ключевые игроки, кроме конфликтующих сторон США, Китай и Европа. США- в лице пацифиста Д.Трампа (пацифист - против войны) хочет завершить конфликт. Ранее обсуждали, что Китаю выгоднее продолжение конфликта, конфликтующие стороны будут постепенно ослабевать, а они будут далее скупать по низким ценам углеводороды. Кстати. вчера была информация, что Индия почти отказалась или планирует отказаться от нефти РФ, ну и Европа рекордно низко приобретает.

Если вы интересуетесь новостями, Европа - готовится к большой войне, ранее обсуждали, Германия, Польша заявляли что им нужно время раскачать ВПК.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 09:30
#7948
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Цитата:
Сабыр:
Плотно димон на стакан присел, а ведь когда-то самому володе мог кресло и не уступить,чем вызвал такой гнев,что "мама не горюй", но не хватило ему жумыртков...


Д.Трамп его приземлил, процитирую:

Президент США Дональд Трамп 31 июля предупредил бывшего президента России Дмитрия Медведева «следить за своими словами», обвинив его в том, что он переходит границы дозволенного, используя все более провокационную риторику. «Давайте оставим всё как есть и скажем Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который считает себя всё ещё президентом, чтобы он следил за своими словами», — написал Трамп в Truth Social . «Он вступает на очень опасную территорию»...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 09:55
#7949
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Цитата:
Kairat stayer:
Кстати, вчера была информация, что Индия почти отказалась или планирует отказаться от нефти РФ, ну и Европа рекордно низко приобретает.


Чтобы не быть голословным, отмечают, что 38% нефти закупалось Индией и 44% Китаем, под давлением Д.Трампа первые пока приостановили.




[Исправлено: Kairat stayer, 02.08.2025 - 10:57]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.08.25 - 09:57
#7950
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Трампу с димоном надо вместе побухать :lol:
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