Отправлено: - 09:24

maxsaf:

Они до сих пор не согласны с тем, что Европа и НАТО их не принимает с распростёртыми руками. Вот только в Европе "вертели на конце" это несогласие.

Цитата:Хех, в настоящее время Европа помогает Украине, в перспективе последние войдут в ЕС, будем наблюдать за развитием событий.Война идёт три с половиной года, эксперты говорят - зашло в тупик с обоих сторон. На момент полномасштабного вторжения под контролем России было примерно 7% территории (Крым, части Луганской и Донецкой областей), далее примерно 12% захватили. Опять же отдельные эксперты отмечают, что война до конца года или в начале нового завершится.Ключевые игроки, кроме конфликтующих сторон США, Китай и Европа. США- в лице пацифиста Д.Трампа (пацифист - против войны) хочет завершить конфликт. Ранее обсуждали, что Китаю выгоднее продолжение конфликта, конфликтующие стороны будут постепенно ослабевать, а они будут далее скупать по низким ценам углеводороды. Кстати. вчера была информация, что Индия почти отказалась или планирует отказаться от нефти РФ, ну и Европа рекордно низко приобретает.Если вы интересуетесь новостями, Европа - готовится к большой войне, ранее обсуждали, Германия, Польша заявляли что им нужно время раскачать ВПК.