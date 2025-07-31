Отправлено: - 20:03

Карачун:

то только вам ведомо

ACROS:

ОГПУ: Без России хана всему придёт,

Карачун:

Возможно вы не в курсе

Карачун:

оехал в работать в РФ, где с меня ничего не спрашивали кроме выполнения должностных обязанностей.

директор пляжа:

если мы сами не можем,

директор пляжа:

виноваты другие?

[Исправлено: ACROS, 01.08.2025 - 21:13]

Цитата:Цитата:Не одному я вам отвечал: - ВНИМАТЕЛЬНО и РАСКРЫВ глаза пишите.Цитата:Конечно в курсе: -РЕАЛЬНО хорошие специалисты- это прежде всего ПРОФФЕССИОНАЛЫ до тонкостей знающие своё ремесло, которым не надо говорить - как, когда и солько надо сеять и убирать хлеб.А, то что касается СОБСТВЕННОГО достоинства- то ежели он ПРОФЕССИОНАЛ, то на его достоинство никто не покуситься.А, если он ПИЗД...Л- то его и НИКАКОЕ собственное достоинство - НЕ СПАСЁТ.Цитата:Что то не припомню что бы у ГАСТАРБАЙТЕРОВ что то спрашивали и тем более принимали в какую то партию или требовали подписку на газеты и журналы.Цитата:МЫ - это кто ?? Машкевич и К ??И если МЫ- вы имеете ввиду СЕБЯ, то какое отношение вы имеете к ССГПО - вы там работаете ??Цитата:Другие - это КТО ??И при чём тут ВИНОВАТЫ другие - если ситуацию с кадрами ПРОСРАЛ именно Кузьменко ???