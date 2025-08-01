Отмечают, что президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне с США. Трамп отметил, что Медведев «ступает на очень опасную почву», выразив обеспокоенность в своём аккаунте Truth Social.
Отмечают, что журналист спросил господина Рубио, считает ли он, что Россия в состоянии противостоять США в вооруженном конфликте. «Это даже немыслимо. Война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные армии в мире, и опасность будет слишком велика»,— ответил госсекретарь (цитата по сайту Госдепа).
Господин Рубио добавил, что Россия не сможет соперничать с США и многими европейскими странами в плане обычных вооружений. «Я думаю, им пришлось бы нелегко. Они боролись с Украиной, у которой сейчас самая многочисленная армия в Европе, но на момент вторжения таковой не была»,— заключил он.
Kairat stayer: Так, не думали получается. РФ отмечала, что русские и украинцы братья, один народ, типа последние заблудшие, при этом, последние с такими доводами были не согласны и до настоящего времени не согласны.
Они до сих пор не согласны с тем, что Европа и НАТО их не принимает с распростёртыми руками. Вот только в Европе "вертели на конце" это несогласие.
111: Мы русские не бомбим мирных людей! Мы просто равняем города нацистов с землей!
Русский? Это уже диагноз - обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), или невроз навязчивых состояний — это психическое расстройство, которое проявляется патологической концентрацией внимания на чем-либо. Иными словами, это любые навязчивые мысли и идеи (обсессии), которые возникают в голове. Сам человек осознает их ненормальную «приставучесть», но поделать ничего с этим не может.
maxsaf: А где ссылка на слова Медведева о войне с США?
Д.А.Медведев: «Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной (США,— "Ъ"),— написал господин Медведев в соцсети X. Также он призвал президента США помнить, что Россия — «не Израиль и даже не Иран».
maxsaf: Они до сих пор не согласны с тем, что Европа и НАТО их не принимает с распростёртыми руками. Вот только в Европе "вертели на конце" это несогласие.
Хех, в настоящее время Европа помогает Украине, в перспективе последние войдут в ЕС, будем наблюдать за развитием событий.
Война идёт три с половиной года, эксперты говорят - зашло в тупик с обоих сторон. На момент полномасштабного вторжения под контролем России было примерно 7% территории (Крым, части Луганской и Донецкой областей), далее примерно 12% захватили. Опять же отдельные эксперты отмечают, что война до конца года или в начале нового завершится.
Ключевые игроки, кроме конфликтующих сторон США, Китай и Европа. США- в лице пацифиста Д.Трампа (пацифист - против войны) хочет завершить конфликт. Ранее обсуждали, что Китаю выгоднее продолжение конфликта, конфликтующие стороны будут постепенно ослабевать, а они будут далее скупать по низким ценам углеводороды. Кстати. вчера была информация, что Индия почти отказалась или планирует отказаться от нефти РФ, ну и Европа рекордно низко приобретает.
Если вы интересуетесь новостями, Европа - готовится к большой войне, ранее обсуждали, Германия, Польша заявляли что им нужно время раскачать ВПК.
Сабыр: Плотно димон на стакан присел, а ведь когда-то самому володе мог кресло и не уступить,чем вызвал такой гнев,что "мама не горюй", но не хватило ему жумыртков...
Д.Трамп его приземлил, процитирую:
Президент США Дональд Трамп 31 июля предупредил бывшего президента России Дмитрия Медведева «следить за своими словами», обвинив его в том, что он переходит границы дозволенного, используя все более провокационную риторику. «Давайте оставим всё как есть и скажем Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который считает себя всё ещё президентом, чтобы он следил за своими словами», — написал Трамп в Truth Social . «Он вступает на очень опасную территорию»...
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