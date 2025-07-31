НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52273
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 01:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С тех пор, как в Казахстане заработала новая программа, многие производства ощутили кадровый голод. И ССГПО вошло в число предприятий, наиболее пострадавших от внедрения данной программы. С 2024 года ушли порядка 600 человек, около 30% из них – опытный персонал фабричного передела.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1744
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 16:50
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
виноваты другие?

Так даже РФ за последние 30 лет не построила ни одного гиганта.. Да даже ни одного самолета за 2024 год.. Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8261
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:03
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
то только вам ведомо


Цитата:
ACROS:
ОГПУ: Без России хана всему придёт,


Не одному я вам отвечал: - ВНИМАТЕЛЬНО и РАСКРЫВ глаза пишите.

Цитата:
Карачун:
Возможно вы не в курсе


Конечно в курсе: -РЕАЛЬНО хорошие специалисты- это прежде всего ПРОФФЕССИОНАЛЫ до тонкостей знающие своё ремесло, которым не надо говорить - как, когда и солько надо сеять и убирать хлеб.
А, то что касается СОБСТВЕННОГО достоинства- то ежели он ПРОФЕССИОНАЛ, то на его достоинство никто не покуситься.
А, если он ПИЗД...Л- то его и НИКАКОЕ собственное достоинство - НЕ СПАСЁТ.

Цитата:
Карачун:
оехал в работать в РФ, где с меня ничего не спрашивали кроме выполнения должностных обязанностей.


Что то не припомню что бы у ГАСТАРБАЙТЕРОВ что то спрашивали и тем более принимали в какую то партию или требовали подписку на газеты и журналы.

Цитата:
директор пляжа:
если мы сами не можем,


МЫ - это кто ?? Машкевич и К ??
И если МЫ- вы имеете ввиду СЕБЯ, то какое отношение вы имеете к ССГПО - вы там работаете ??

Цитата:
директор пляжа:
виноваты другие?


Другие - это КТО ??
И при чём тут ВИНОВАТЫ другие - если ситуацию с кадрами ПРОСРАЛ именно Кузьменко ???

[Исправлено: ACROS, 01.08.2025 - 21:13]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45605
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:08
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Давайте рассуждать без этой России, суёте её к месту и не к месту: - они ушли на пенсию в 55 лет- значит они пришли на производство в 20-21 лет то есть в 1991-92 году, уже при Независимом Казахстане- в 17 они получили аттестат зрелости, потом 2-3 года ПТУ или технарь и в 20-21 год они пришли на работу в ССГПО. Так что это -НАШИ, не российские, кадры выученные уже в Егимендык Казахстане.

Хм, а ведь точно подмечено, не ожидал.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8261
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:15
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
не ожидал.


НЕ ОЖИДАЛИ - чего именно ??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28292
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:42
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой

Н - независимость. :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1718
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 21:40
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ежели он ПРОФЕССИОНАЛ, то на его достоинство никто не покуситься.

Ммм?! Ну ладно, вам в вашем населенном пункте сто пудов виднее что тут у нас в Рудном происходило все эти годы.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8261
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 01.08.25 - 22:26
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Ммм?! Ну ладно,


А, что не так то ??
Везде ВСЁ одинаково было- вместо руды, я добывал ХЛЕБ - вот и ВСЁ различие.
Или Рудный - город ТРУДНЫЙ- там что то по другому?? Не думаю.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12077
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:34
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Так магнитка была специально построена под нашу руду.

-------**Строи́тельство Магнитого́рского металлурги́ческого комбина́та («Магнитка», «Магнитострой»), который впоследствии станет крупнейшим металлургическим предприятием СССР и главным предприятием города Магнитогорск, началось в 1929 году---



----***/30 июня 1954 года Советом министров СССР было принято решение о начале строительства Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината на базе Соколовского и Сарбайского месторождений магнетитовых руд[3]. В августе 1957 года предприятие отправило первый эшелон товарной руды челябинским металлургам.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12077
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:36
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Так магнитка была специально построена под нашу руду




_______----Не смешите !!!Когда Магнитка и когда руда !?!?!?!?!?! :-P :-P :-P
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8261
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:44
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой


Насчёт Вовчика не знаю- куда он там падает и падает ли вообще, но мы, судя по статотчётам движимся вперёд: - жильё активно строиться( люди плачут денег-НЕТ, но все новые квартиры скупают уже на уровне фундамента- значит БОГАТЕЕТ народ), промышленность развивается( электроэнергии НЕ ХВАТАЕТ уже- начинаем строить АЭС, 3- ТЭЦ и ещё ДВА АЭС на подхвате), сельское хозяйство на подьёме- в прошлом году НЕБЫВАЛЫЙ урожай, да и в этом году - тоже РЕКОРДНЫЙ.
Так что- если и летим и падаем куда то, то - мимо ПРОПАСТИ.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8261
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:52
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
орода Магнитогорск, началось в 1929 году---

Цитата:
Гога:
В августе 1957 года предприятие отправило первый эшелон товарной руды челябинским металлургам


Надо думать, так: с 1929 года магнитчане плавили руду кустарным способом, так себе- больше баловались, но с 1957 года начали его плавить в ПРОМЫШЛЕННЫХ маштабах- по взрослому и серьёзно, вот поэтому и понадобилась казахская руда:- себестоимость добычи и транспортировки оказалась низкой и выгодной именно для Магнитки, а не для Кармета.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12077
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 23:29
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
с 1929 года магнитчане плавили руду кустарным способом, так себе- больше баловались

:lol: :lol: :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1718
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 23:39
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Не думаю.

У вас в обходном листе при приеме на работу был раздел среди прочих вроде мед.комиссии: "партия нур отан"?
Про газеты не спрашиваю, это уже постфактум, когда приняли. Или, например, вы своим работникам раздавали акции своего предприятия, а потом заставляли их условно говоря "продать" их обратно? Ну или, скажем, вы свой итр персонал "выдергивали" на регулярной основе посреди ночи из дома потому что там где-то произошла достаточно штатная авария, несмотря на то что на месте присутствует сменный
мастер? То есть я не имею ввиду ничего действительно критичного вроде затопления шахты.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS