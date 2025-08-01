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≡ Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52273
Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
Отправлено: 01.08.25 - 23:05
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А до того, как поднять такое предприятие, она должна провести геологоразведочные работы на месторождении бокситов. Казахстан занимает 17-е место в мире и 2-е после России в странах СНГ по запасам сырья для производства алюминия. И Костанайская область в этом смысле - весьма привлекательный регион. В данном случае речь идет о разработке Коктальского месторождения (в части источников - группы месторождений) железистых бокситов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8261
Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...
Отправлено: 01.08.25 - 23:05
#1
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Цитата:///И высказался в том смысле, что подобные вопросы должны решаться максимально быстро, особенно когда речь идет о крупном инвесторе,//

Цитата://Сумма инвестиций - около 84 млрд тенге//

Цитата://будет создано около 4 000 рабочих мест, во время эксплуатации завода - 1 000.///

Понятен ГНЕВНЫЙ спич акима: - с Нового года рейтинг акимов согласно новой концепции АП будет складываться именно из - ИНВЕСТИЦИИ , РАБОЧИХ МЕСТ и КОЛИЧЕСТВА БЕЗРАБОТНЫХ.
Китайцы тут НЕ ПРИЧЁМ- своя РУБАШКА - ближе к телу.

Цитата://акже содержанием скандия (10-30 г/т), галлия (5-30 г/т) и ванадия (10-150 г/т).//

Это наверное РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ металлы- китайцы работают с ДАЛЬНИМ прицелом.
Скоро ВСЁ и ВСЯ будет китайское. Изучайте китайский язык.
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