Re: Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по...

Отправлено: - 23:05

Цитата:///И высказался в том смысле, что подобные вопросы должны решаться максимально быстро, особенно когда речь идет о крупном инвесторе,//



Цитата://Сумма инвестиций - около 84 млрд тенге//



Цитата://будет создано около 4 000 рабочих мест, во время эксплуатации завода - 1 000.///



Понятен ГНЕВНЫЙ спич акима: - с Нового года рейтинг акимов согласно новой концепции АП будет складываться именно из - ИНВЕСТИЦИИ , РАБОЧИХ МЕСТ и КОЛИЧЕСТВА БЕЗРАБОТНЫХ.

Китайцы тут НЕ ПРИЧЁМ- своя РУБАШКА - ближе к телу.



Цитата://акже содержанием скандия (10-30 г/т), галлия (5-30 г/т) и ванадия (10-150 г/т).//



Это наверное РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ металлы- китайцы работают с ДАЛЬНИМ прицелом.

Скоро ВСЁ и ВСЯ будет китайское. Изучайте китайский язык.