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Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52273
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 01:23
С тех пор, как в Казахстане заработала новая программа, многие производства ощутили кадровый голод. И ССГПО вошло в число предприятий, наиболее пострадавших от внедрения данной программы. С 2024 года ушли порядка 600 человек, около 30% из них – опытный персонал фабричного передела.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1744
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 16:50
Цитата:
Так даже РФ за последние 30 лет не построила ни одного гиганта.. Да даже ни одного самолета за 2024 год.. Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой
директор пляжа:
виноваты другие?
виноваты другие?
Так даже РФ за последние 30 лет не построила ни одного гиганта.. Да даже ни одного самолета за 2024 год.. Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:03
Цитата:
Цитата:
Не одному я вам отвечал: - ВНИМАТЕЛЬНО и РАСКРЫВ глаза пишите.
Цитата:
Конечно в курсе: -РЕАЛЬНО хорошие специалисты- это прежде всего ПРОФФЕССИОНАЛЫ до тонкостей знающие своё ремесло, которым не надо говорить - как, когда и солько надо сеять и убирать хлеб.
А, то что касается СОБСТВЕННОГО достоинства- то ежели он ПРОФЕССИОНАЛ, то на его достоинство никто не покуситься.
А, если он ПИЗД...Л- то его и НИКАКОЕ собственное достоинство - НЕ СПАСЁТ.
Цитата:
Что то не припомню что бы у ГАСТАРБАЙТЕРОВ что то спрашивали и тем более принимали в какую то партию или требовали подписку на газеты и журналы.
Цитата:
МЫ - это кто ?? Машкевич и К ??
И если МЫ- вы имеете ввиду СЕБЯ, то какое отношение вы имеете к ССГПО - вы там работаете ??
Цитата:
Другие - это КТО ??
И при чём тут ВИНОВАТЫ другие - если ситуацию с кадрами ПРОСРАЛ именно Кузьменко ???
[Исправлено: ACROS, 01.08.2025 - 21:13]
Карачун:
то только вам ведомо
то только вам ведомо
Цитата:
ACROS:
ОГПУ: Без России хана всему придёт,
ОГПУ: Без России хана всему придёт,
Не одному я вам отвечал: - ВНИМАТЕЛЬНО и РАСКРЫВ глаза пишите.
Цитата:
Карачун:
Возможно вы не в курсе
Возможно вы не в курсе
Конечно в курсе: -РЕАЛЬНО хорошие специалисты- это прежде всего ПРОФФЕССИОНАЛЫ до тонкостей знающие своё ремесло, которым не надо говорить - как, когда и солько надо сеять и убирать хлеб.
А, то что касается СОБСТВЕННОГО достоинства- то ежели он ПРОФЕССИОНАЛ, то на его достоинство никто не покуситься.
А, если он ПИЗД...Л- то его и НИКАКОЕ собственное достоинство - НЕ СПАСЁТ.
Цитата:
Карачун:
оехал в работать в РФ, где с меня ничего не спрашивали кроме выполнения должностных обязанностей.
оехал в работать в РФ, где с меня ничего не спрашивали кроме выполнения должностных обязанностей.
Что то не припомню что бы у ГАСТАРБАЙТЕРОВ что то спрашивали и тем более принимали в какую то партию или требовали подписку на газеты и журналы.
Цитата:
директор пляжа:
если мы сами не можем,
если мы сами не можем,
МЫ - это кто ?? Машкевич и К ??
И если МЫ- вы имеете ввиду СЕБЯ, то какое отношение вы имеете к ССГПО - вы там работаете ??
Цитата:
директор пляжа:
виноваты другие?
виноваты другие?
Другие - это КТО ??
И при чём тут ВИНОВАТЫ другие - если ситуацию с кадрами ПРОСРАЛ именно Кузьменко ???
[Исправлено: ACROS, 01.08.2025 - 21:13]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45605
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:08
Цитата:
Цитата:
Хм, а ведь точно подмечено, не ожидал.
ACROS:
Цитата:
Давайте рассуждать без этой России, суёте её к месту и не к месту: - они ушли на пенсию в 55 лет- значит они пришли на производство в 20-21 лет то есть в 1991-92 году, уже при Независимом Казахстане- в 17 они получили аттестат зрелости, потом 2-3 года ПТУ или технарь и в 20-21 год они пришли на работу в ССГПО. Так что это -НАШИ, не российские, кадры выученные уже в Егимендык Казахстане.
Хм, а ведь точно подмечено, не ожидал.
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:15
Цитата:
НЕ ОЖИДАЛИ - чего именно ??
111:
не ожидал.
не ожидал.
НЕ ОЖИДАЛИ - чего именно ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28292
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 20:42
Цитата:
Н - независимость.
Сабыр:
Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой
Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой
Н - независимость.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1718
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 21:40
Цитата:
Ммм?! Ну ладно, вам в вашем населенном пункте сто пудов виднее что тут у нас в Рудном происходило все эти годы.
ACROS:
ежели он ПРОФЕССИОНАЛ, то на его достоинство никто не покуситься.
ежели он ПРОФЕССИОНАЛ, то на его достоинство никто не покуситься.
Ммм?! Ну ладно, вам в вашем населенном пункте сто пудов виднее что тут у нас в Рудном происходило все эти годы.
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 01.08.25 - 22:26
Цитата:
А, что не так то ??
Везде ВСЁ одинаково было- вместо руды, я добывал ХЛЕБ - вот и ВСЁ различие.
Или Рудный - город ТРУДНЫЙ- там что то по другому?? Не думаю.
Карачун:
Ммм?! Ну ладно,
Ммм?! Ну ладно,
А, что не так то ??
Везде ВСЁ одинаково было- вместо руды, я добывал ХЛЕБ - вот и ВСЁ различие.
Или Рудный - город ТРУДНЫЙ- там что то по другому?? Не думаю.
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:34
Цитата:
-------**Строи́тельство Магнитого́рского металлурги́ческого комбина́та («Магнитка», «Магнитострой»), который впоследствии станет крупнейшим металлургическим предприятием СССР и главным предприятием города Магнитогорск, началось в 1929 году---
----***/30 июня 1954 года Советом министров СССР было принято решение о начале строительства Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината на базе Соколовского и Сарбайского месторождений магнетитовых руд[3]. В августе 1957 года предприятие отправило первый эшелон товарной руды челябинским металлургам.
Сабыр:
Так магнитка была специально построена под нашу руду.
Так магнитка была специально построена под нашу руду.
-------**Строи́тельство Магнитого́рского металлурги́ческого комбина́та («Магнитка», «Магнитострой»), который впоследствии станет крупнейшим металлургическим предприятием СССР и главным предприятием города Магнитогорск, началось в 1929 году---
----***/30 июня 1954 года Советом министров СССР было принято решение о начале строительства Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината на базе Соколовского и Сарбайского месторождений магнетитовых руд[3]. В августе 1957 года предприятие отправило первый эшелон товарной руды челябинским металлургам.
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:36
Цитата:
_______----Не смешите !!!Когда Магнитка и когда руда !?!?!?!?!?!
Сабыр:
Так магнитка была специально построена под нашу руду
Так магнитка была специально построена под нашу руду
_______----Не смешите !!!Когда Магнитка и когда руда !?!?!?!?!?!
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:44
Цитата:
Насчёт Вовчика не знаю- куда он там падает и падает ли вообще, но мы, судя по статотчётам движимся вперёд: - жильё активно строиться( люди плачут денег-НЕТ, но все новые квартиры скупают уже на уровне фундамента- значит БОГАТЕЕТ народ), промышленность развивается( электроэнергии НЕ ХВАТАЕТ уже- начинаем строить АЭС, 3- ТЭЦ и ещё ДВА АЭС на подхвате), сельское хозяйство на подьёме- в прошлом году НЕБЫВАЛЫЙ урожай, да и в этом году - тоже РЕКОРДНЫЙ.
Так что- если и летим и падаем куда то, то - мимо ПРОПАСТИ.
Сабыр:
Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой
Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой
Насчёт Вовчика не знаю- куда он там падает и падает ли вообще, но мы, судя по статотчётам движимся вперёд: - жильё активно строиться( люди плачут денег-НЕТ, но все новые квартиры скупают уже на уровне фундамента- значит БОГАТЕЕТ народ), промышленность развивается( электроэнергии НЕ ХВАТАЕТ уже- начинаем строить АЭС, 3- ТЭЦ и ещё ДВА АЭС на подхвате), сельское хозяйство на подьёме- в прошлом году НЕБЫВАЛЫЙ урожай, да и в этом году - тоже РЕКОРДНЫЙ.
Так что- если и летим и падаем куда то, то - мимо ПРОПАСТИ.
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 22:52
Цитата:
Цитата:
Надо думать, так: с 1929 года магнитчане плавили руду кустарным способом, так себе- больше баловались, но с 1957 года начали его плавить в ПРОМЫШЛЕННЫХ маштабах- по взрослому и серьёзно, вот поэтому и понадобилась казахская руда:- себестоимость добычи и транспортировки оказалась низкой и выгодной именно для Магнитки, а не для Кармета.
Гога:
орода Магнитогорск, началось в 1929 году---
орода Магнитогорск, началось в 1929 году---
Цитата:
Гога:
В августе 1957 года предприятие отправило первый эшелон товарной руды челябинским металлургам
В августе 1957 года предприятие отправило первый эшелон товарной руды челябинским металлургам
Надо думать, так: с 1929 года магнитчане плавили руду кустарным способом, так себе- больше баловались, но с 1957 года начали его плавить в ПРОМЫШЛЕННЫХ маштабах- по взрослому и серьёзно, вот поэтому и понадобилась казахская руда:- себестоимость добычи и транспортировки оказалась низкой и выгодной именно для Магнитки, а не для Кармета.
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 23:29
Цитата:
ACROS:
с 1929 года магнитчане плавили руду кустарным способом, так себе- больше баловались
с 1929 года магнитчане плавили руду кустарным способом, так себе- больше баловались
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1718
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 23:39
Цитата:
У вас в обходном листе при приеме на работу был раздел среди прочих вроде мед.комиссии: "партия нур отан"?
Про газеты не спрашиваю, это уже постфактум, когда приняли. Или, например, вы своим работникам раздавали акции своего предприятия, а потом заставляли их условно говоря "продать" их обратно? Ну или, скажем, вы свой итр персонал "выдергивали" на регулярной основе посреди ночи из дома потому что там где-то произошла достаточно штатная авария, несмотря на то что на месте присутствует сменный
мастер? То есть я не имею ввиду ничего действительно критичного вроде затопления шахты.
ACROS:
Не думаю.
Не думаю.
У вас в обходном листе при приеме на работу был раздел среди прочих вроде мед.комиссии: "партия нур отан"?
Про газеты не спрашиваю, это уже постфактум, когда приняли. Или, например, вы своим работникам раздавали акции своего предприятия, а потом заставляли их условно говоря "продать" их обратно? Ну или, скажем, вы свой итр персонал "выдергивали" на регулярной основе посреди ночи из дома потому что там где-то произошла достаточно штатная авария, несмотря на то что на месте присутствует сменный
мастер? То есть я не имею ввиду ничего действительно критичного вроде затопления шахты.
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