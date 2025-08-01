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Пошлины США в отношении Казахстана вступят в силу 7 августа
Пошлины США в отношении Казахстана вступят в силу 7 августа
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