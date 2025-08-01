НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пошлины США в отношении Казахстана вступят в силу 7 августа
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52273
Пошлины США в отношении Казахстана вступят в силу 7 августа
Отправлено: 01.08.25 - 11:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении десятка стран, в том числе Казахстана, вступит в силу не 1 августа, а на неделю позже. Трамп вечером 31 июля подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41 процента на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
322
Re: Пошлины США в отношении Казахстана вступят в силу 7 августа
Отправлено: 01.08.25 - 11:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-под действия тарифов выведены основные сырьевые и стратегические товары, такие как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.- а все остальное им НЕИНТЕРЕСНО, другие поставят и дешевле
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1020
Re: Пошлины США в отношении Казахстана вступят в силу 7 августа
Отправлено: 01.08.25 - 22:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп делает это ради укрепления национальной безопасности своей страны! Остальное мелочи! Еще все впереди!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS