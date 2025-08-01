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Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении десятка стран, в том числе Казахстана, вступит в силу не 1 августа, а на неделю позже. Трамп вечером 31 июля подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41 процента на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран.