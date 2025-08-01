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≡ Долевое участие или бронь? - Процесс по иску к застройщику ЖК Da Vinci продолжился в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52271
Долевое участие или бронь? - Процесс по иску к застройщику ЖК Da Vinci продолжился в Костанае
Отправлено: 01.08.25 - 19:09
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По мнению истицы, жильё должно быть введено в строй полностью завершённым. Однако возведение ЖК было разделено на несколько этапов, и этот проект разделения одобрен заключением государственной экспертизы
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1430
Re: Долевое участие или бронь? - Процесс по иску к застройщику...
Отправлено: 01.08.25 - 19:09
#1
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Там «Пицца» огромными буквами было написано, а ниже продаётся. Подозрительно.
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