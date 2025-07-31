Отправлено: - 16:50

директор пляжа:

виноваты другие?

Цитата:Так даже РФ за последние 30 лет не построила ни одного гиганта.. Да даже ни одного самолета за 2024 год.. Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой