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≡ Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52271
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 01:23
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С тех пор, как в Казахстане заработала новая программа, многие производства ощутили кадровый голод. И ССГПО вошло в число предприятий, наиболее пострадавших от внедрения данной программы. С 2024 года ушли порядка 600 человек, около 30% из них – опытный персонал фабричного передела.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1744
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 01.08.25 - 16:50
#30
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Цитата:
директор пляжа:
виноваты другие?

Так даже РФ за последние 30 лет не построила ни одного гиганта.. Да даже ни одного самолета за 2024 год.. Мы все падаем в пропасть и володя наш общий рулевой :lol:
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