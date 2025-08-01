Re: Наше дело придумать - Проблему подростковых суицидов...

Отправлено: - 16:01

Голова предмет темный и исследованию не подлежит.. Для того чтобы этого не было- нужна стабильность в обществе, прежде всего экономическая, чтобы ЛЮБОЙ кто работает мог прожить на свою заработную плату и прокормить , одеть, обуть своего ребенка.. Второе- занятость детей- спортом, трудом, технические секции, художественная самодеятельность и тп.. Чем меньше свободного времени, и есть положительные эмоции- тем меньше всего желания прощаться с жизнью. Третье- легкие заработки в виде распространения наркоты, снюсов и тп- под карательным запретом таким, чтобы неповадно было не только детям, но и взрослым. Это ДОЛЖНО БЫТЬ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ, прежде всего, если мы хотим на выходе получить психически здоровое поколение