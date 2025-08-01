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≡ Наше дело придумать - Проблему подростковых суицидов обсуждали партийцы и общественники в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52271
Наше дело придумать - Проблему подростковых суицидов обсуждали партийцы и общественники в Костанае
Отправлено: 01.08.25 - 16:01
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Решения предлагали разные: вернуть трудотерапию, усилить цензуру в СМИ, повысить штат психологов в школах. Проблемой обеспокоились в костанайском филиале ОСДП. В качестве иллюстрации привели статистику смертности в результате суицида среди несовершеннолетних.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
322
Re: Наше дело придумать - Проблему подростковых суицидов...
Отправлено: 01.08.25 - 16:01
#1
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Голова предмет темный и исследованию не подлежит.. Для того чтобы этого не было- нужна стабильность в обществе, прежде всего экономическая, чтобы ЛЮБОЙ кто работает мог прожить на свою заработную плату и прокормить , одеть, обуть своего ребенка.. Второе- занятость детей- спортом, трудом, технические секции, художественная самодеятельность и тп.. Чем меньше свободного времени, и есть положительные эмоции- тем меньше всего желания прощаться с жизнью. Третье- легкие заработки в виде распространения наркоты, снюсов и тп- под карательным запретом таким, чтобы неповадно было не только детям, но и взрослым. Это ДОЛЖНО БЫТЬ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ, прежде всего, если мы хотим на выходе получить психически здоровое поколение
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