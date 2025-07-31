Сабыр: А ведь в нём наверняка и русские жили. Так кого путин убивает в Украине?
Так и во время ВОВ много немцев жили в Поволжье, это же Гитлера не остановило. А в Курской области украинцев навалом, и ниче Украина их бомбила без проблем. То же с Донбассом, по своим лупили. Это раньше надо было о последствиях думать, война страшная вещь, она людей не сортирует перед взрывами.
Покажи сначала, где Россия бомбит только многоэтажки, а
О, я вижу нашу движуху нашего мира в тебе! Молодец! Мы русские не бомбим мирных людей! Мы просто равняем города нацистов с землей! Так держать! А то смотрю и думаю, где дух наш, что жаждал смерти Украине и ее народу, а он вот он, еще остался.
maxsaf: Это раньше надо было о последствиях думать, война страшная вещь, она людей не сортирует перед взрывами.
Так, не думали получается. РФ отмечала, что русские и украинцы братья, один народ, типа последние заблудшие, при этом, последние с такими доводами были не согласны и до настоящего времени не согласны. По сути между собой в основном воюют славяне. Ни Россия и ни Украина не пошли на уступки в ходе прошедших переговоров, значит противостояние продолжится.
Зря Скептик и Д.А.Медведев пугали США и Запад, Отмечают, что по данным издания UK Defense Journal, 12 термоядерных бомб B61-12 были перевезены на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк (Великобритания). Сообщается, что боеприпасы были перевезены с авиабазы Киртленд в штате Нью-Мексико, где расположен ядерный центр ВВС США.
Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать