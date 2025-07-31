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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 15:19
#7921
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Прикол

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 15:20
#7922
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Лабубу
Кстати у меня их две

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 15:37
#7923
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Тем временем Путин попросил Трампа дать время, чтобы еще больше убить нацистов
На фото жилой дом в Киеве сегодня, где жили одни нацисты

Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 16:46
#7924
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Цитата:
111:
жилой дом в Киеве

А ведь в нём наверняка и русские жили. Так кого путин убивает в Украине?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 18:26
#7925
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Цитата:
Сабыр:
А ведь в нём наверняка и русские жили. Так кого путин убивает в Украине?

Так и во время ВОВ много немцев жили в Поволжье, это же Гитлера не остановило. А в Курской области украинцев навалом, и ниче Украина их бомбила без проблем. То же с Донбассом, по своим лупили. Это раньше надо было о последствиях думать, война страшная вещь, она людей не сортирует перед взрывами.

[Исправлено: maxsaf, 31.07.2025 - 19:29]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 18:37
#7926
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А в Курской области украинцев навалом, и ниче Украина их бомбила без проблем.

Хм
Покажи где она бомбила 3.5 года только жилые многоэтажные дома с многочисленными жертвами мирного населения?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 19:14
#7927
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Цитата:
111:
Покажи где она бомбила 3.5 года только жилые многоэтажные дома

Ты чё вообще вылез, я не пойму?
Покажи сначала, где Россия бомбит только многоэтажки, а потом может быть и я что-нибудь покажу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 19:36
#7928
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Покажи сначала, где Россия бомбит только многоэтажки, а

О, я вижу нашу движуху нашего мира в тебе!
Молодец!
Мы русские не бомбим мирных людей!
Мы просто равняем города нацистов с землей!
Так держать!
А то смотрю и думаю, где дух наш, что жаждал смерти Украине и ее народу, а он вот он, еще остался.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 21:27
#7929
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Цитата:
111:
Мы просто равняем города нацистов с землей!

Так ты, выходит, просто тут хвастаешь результатами? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8255
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 21:35
#7930
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Цитата:
maxsaf:
раньше надо было о последствиях думать,


То есть, вы хотите сказать: - Гитлер=Путин=Зеленский- одного поля ягодки?, и все диктаторы- ОДИНАКОВЫ????
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 22:14
#7931
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
землей! Так ты, выходит, просто тут хвастаешь результатами?

Эх, если бы они еще были
Пойми, наших русских погибает больше чем твоей национальности, разве мы этого хотели с тобой?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.07.25 - 23:30
#7932
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Мы на щящлыки

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 13:02
#7933
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Цитата:
maxsaf:
Это раньше надо было о последствиях думать, война страшная вещь, она людей не сортирует перед взрывами.


Так, не думали получается. РФ отмечала, что русские и украинцы братья, один народ, типа последние заблудшие, при этом, последние с такими доводами были не согласны и до настоящего времени не согласны. По сути между собой в основном воюют славяне. Ни Россия и ни Украина не пошли на уступки в ходе прошедших переговоров, значит противостояние продолжится.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 13:04
#7934
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Цитата:
maxsaf:
много немцев жили в Поволжье

Сколько? Их всех депортировали.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.08.25 - 13:06
#7935
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Зря Скептик и Д.А.Медведев пугали США и Запад, Отмечают, что по данным издания UK Defense Journal, 12 термоядерных бомб B61-12 были перевезены на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк (Великобритания). Сообщается, что боеприпасы были перевезены с авиабазы Киртленд в штате Нью-Мексико, где расположен ядерный центр ВВС США.
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