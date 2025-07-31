Отправлено: - 18:26

Сабыр:

А ведь в нём наверняка и русские жили. Так кого путин убивает в Украине?

[Исправлено: maxsaf, 31.07.2025 - 19:29]

Цитата:Так и во время ВОВ много немцев жили в Поволжье, это же Гитлера не остановило. А в Курской области украинцев навалом, и ниче Украина их бомбила без проблем. То же с Донбассом, по своим лупили. Это раньше надо было о последствиях думать, война страшная вещь, она людей не сортирует перед взрывами.