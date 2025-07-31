Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 01:23
С тех пор, как в Казахстане заработала новая программа, многие производства ощутили кадровый голод. И ССГПО вошло в число предприятий, наиболее пострадавших от внедрения данной программы. С 2024 года ушли порядка 600 человек, около 30% из них – опытный персонал фабричного передела. Читать новость
Косвенно-да.. Потому что он глава. Глава всего. Все эти машкевичи и пр назарбаевы,ну под кем они ходили и ходят? Одна банда! А руда наша кому шла в основном и куда? В РФ. И те как хотели руки выворачивали и с ценами и с обьёмами.
"Мы не предполагали..." Значит, хреново планировали. Возвращение возраста ухода на пенсию не в один день решилось. Несколько лет было, чтобы "соломки подстелить". Тем паче, свой учкомбинат есть для подготовки кадров. Аж университетом его обозвали. А толку?
юля елиссева: Не те времена, чтобы спецами разбрасываться.
Они же хотели как ЛУЧШЕ, а получилось- то что плучилось- наверное из-за того что не было в их действиях- АНАЛИТИКИ и ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, изучения рынка труда на переспективу - его СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИИ. Сделали НА УРА, на ИМИДЖ и для ПОНТОВ.
Давайте рассуждать без этой России, суёте её к месту и не к месту: - они ушли на пенсию в 55 лет- значит они пришли на производство в 20-21 лет то есть в 1991-92 году, уже при Независимом Казахстане- в 17 они получили аттестат зрелости, потом 2-3 года ПТУ или технарь и в 20-21 год они пришли на работу в ССГПО. Так что это -НАШИ, не российские, кадры выученные уже в Егимендык Казахстане.
Давайте. В отношении цитаты моего комментария хотя бы. Где там вы её увидели то только вам ведомо. Лично я выпускался из института в 2010-м. И в том же 2010-м я не пошел на комбинат по причине бардака - раз, наплевательского отношения - два, и требований не имеющих отношения к производству типа обязательного вступления в партию, выписывания газеты и т.д. Послал их с такими требованиями на... и поехал в работать в РФ, где с меня ничего не спрашивали кроме выполнения должностных обязанностей. Возможно вы не в курсе, но реально хорошие специалисты это как правило люди с сильным чувством собственного достоинства и они помыкать собой всякому го.ну не позволят. При этом я нисколько не утверждаю что являюсь хоть сколько-нибудь ценным специалистом но никакая п..ла не будет мне указывать вступать мне в партию или нет и выписывать ли газету. И вот так то заведение проср..ло преемственность специалистов потому что с тех самых 91-92го до, пожалуй, 2019-20-го они разбрасывались людьми "да н...,да по...". Плюсом еще и "славу" себе соответствующую заработало, лавры которой будут пожинать еще лет 50.
Сабыр: Так магнитка была специально построена под нашу руду. Или предлагаете нам новый комбинат отгрохать? Так даже сам СССР не смог без американцев ММК построить,а нам так и подавно не смочь.
Не совсем верно, что специально построена под нашу руду. Да, американцы и немцы проектировали, строили советские граждане, немцы, румыны, итальянцы и.т.д. и ввели в эксплуатацию в феврале 1932 года. Первоначально из горы Магнитной подвозили сырьё (запасы небольшие были), затем с Качканар (Свердловская область), далее Курской области и попозже из Соколовско-Сарбайского рудника (Рудный - 1957 год).
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