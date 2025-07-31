Отправлено: - 12:44

ACROS:

Давайте рассуждать без этой России

Цитата:Давайте. В отношении цитаты моего комментария хотя бы.Где там вы её увидели то только вам ведомо.Лично я выпускался из института в 2010-м. И в том же 2010-м я не пошел на комбинат по причине бардака - раз, наплевательского отношения - два, и требований не имеющих отношения к производству типа обязательного вступления в партию, выписывания газеты и т.д. Послал их с такими требованиями на... и поехал в работать в РФ, где с меня ничего не спрашивали кроме выполнения должностных обязанностей.Возможно вы не в курсе, но реально хорошие специалисты это как правило люди с сильным чувством собственного достоинства и они помыкать собой всякому го.ну не позволят. При этом я нисколько не утверждаю что являюсь хоть сколько-нибудь ценным специалистом но никакая п..ла не будет мне указывать вступать мне в партию или нет и выписывать ли газету. И вот так то заведение проср..ло преемственность специалистов потому что с тех самых 91-92го до, пожалуй, 2019-20-го они разбрасывались людьми "да н...,да по...". Плюсом еще и "славу" себе соответствующую заработало, лавры которой будут пожинать еще лет 50.