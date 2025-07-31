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«Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной улицы прокомментировал сельский аким в Костанайской области
«Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной улицы прокомментировал сельский аким в Костанайской области
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