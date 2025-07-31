Re: «Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной...

Отправлено: - 12:35

Ну то, что у них свои цели и задачи это давно понятно.

А заметили как по всему городу сначала снимают старый асфальт, и не закатывают нигде новый, пока из старого его не сварят? Тоже интересно насколько законная схема, ведь по Гиньятову они еще с зимы его должны закупить были и приготовить на складах. Наверное здесь тоже какие-то свои цели и задачи...