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≡ Без горячей воды останется весь Костанай на две недели из-за отключения газа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52269
Без горячей воды останется весь Костанай на две недели из-за отключения газа
Отправлено: 29.07.25 - 17:22
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Жители областного центра с 1 по 15 августа проведут без горячей воды. Для ГКП "КТЭК" отключат подачу газоснабжения - УМГ «Костанай» АО "Интергаз Центральная Азия» на эти даты запланировал ремонтные работы на магистральном газопроводе.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
775
Re: Без горячей воды останется весь Костанай на две недели из-за...
Отправлено: 29.07.25 - 17:22
#1
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пару лет назад газовики проводили капитальный ремонт. Что там у них ломается, что так долго требуется ремонтироваться?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1605
Без горячей воды останется весь Костанай на две недели из-за отключения газа
Отправлено: 29.07.25 - 17:39
#2
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Цитата:
рихард:
Что там у них ломается,

Ржавчина заржавела, да гниль прогнила
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
868
Re: Без горячей воды останется весь Костанай на две недели из-за...
Отправлено: 01.08.25 - 11:54
#3
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то есть потом еще опрессовка будет? :lol:
однако здравствуйте.
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