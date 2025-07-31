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≡ Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52266
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 13:47
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Об этом "НГ" сообщил и.о. начальника управления полиции Костаная Ахтан МАКЕЕВ. Перевозчика Александра Брунера оштрафовали на 117 960 тенге "за распространение ложной информации, создающей условия нарушения общественного порядка".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12073
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 23:27
#15
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Цитата:
maxsaf:
Народ недовольный с плакатами может выйти на несанкционированный митинг

----В Костанае ветераны отметили День ВМФ СССР — организатор получил штраф.В Костанае организатор несанкционированного мероприятия по случаю Дня военно-морского флота СССР оштрафован на 20 МРП (78 640 тенге). Об этом сообщили в акимате города, передаёт BES.media.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12073
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 23:42
#16
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---Из Конституции РК ---***Статья 32 Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.***
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28287
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 01.08.25 - 00:52
#17
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Цитата:
Гога:
-Из Конституции РК ---***Статья 32 Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.***

Так же в Казахстане граждане имеют право ездить на автомобиле, но чтобы не получить штраф - обязаны получить водительское удостоверение. Так же и с митингами. Имеешь право, но...
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