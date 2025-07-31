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Гога:

-Из Конституции РК ---***Статья 32 Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.***

Цитата:Так же в Казахстане граждане имеют право ездить на автомобиле, но чтобы не получить штраф - обязаны получить водительское удостоверение. Так же и с митингами. Имеешь право, но...