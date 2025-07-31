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≡ «Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной улицы прокомментировал сельский аким в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52266
«Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной улицы прокомментировал сельский аким в Костанайской области
Отправлено: 31.07.25 - 22:04
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Жители с. Заречное в Костанайском районе возмущены состоянием дороги по улице Юбилейной. По их словам, ещё 12 июля здесь сняли старый асфальт, но с тех пор работы по укладке нового покрытия не ведутся.
Ситуацию прокомментировал аким Заречного сельского округа Нурлан КУЗАЙБИН.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
490
Re: «Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной...
Отправлено: 31.07.25 - 22:04
#1
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Вот и правильно, не нужно на город смотреть и ссылаться на город тоже не нужно, это в наше время плохой пример, очень плохой
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2098
Re: «Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной...
Отправлено: 31.07.25 - 22:29
#2
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Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2098
Re: «Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной...
Отправлено: 31.07.25 - 22:32
#3
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1715
Re: «Это и в городах бывает» - Остановку ремонта центральной...
Отправлено: 31.07.25 - 22:57
#4
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О! У нас так улица со срезанными кусками а/б покрытия почти год простояла... или больше, уже и не помню. Пойдет, все хорошо.
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