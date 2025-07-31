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≡ Что будет с ценами на жилье со следующего года, рассказали в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52266
Что будет с ценами на жилье со следующего года, рассказали в правительстве
Отправлено: 31.07.25 - 22:53
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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на вопрос, что будет с ценами на жильё с 2026 года, когда новый Налоговый кодекс вступит в силу. Он заявил, что новый кодекс ни в коем случае не повлияет на простых граждан.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1018
Re: Что будет с ценами на жилье со следующего года, рассказали в...
Отправлено: 31.07.25 - 22:53
#1
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Если у покупателей будут деньги, то они сами купят жилье! Ведь на рынке в период капитализма два дурака: один продает, другой покупает! Если денег нет, то покупатель проходит мимо продавца! Поэтому гос-ву лучше, чтобы развивался строительный бизнес покупать по низкой цене у строителей и потом через аренду заполучить свой доход и после 20 лет аренды, дать возможность приватизировать! В этом процессе и волки будут сыты и овцы целы!
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