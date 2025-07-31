Re: Что будет с ценами на жилье со следующего года, рассказали в...

Отправлено: - 22:53

Если у покупателей будут деньги, то они сами купят жилье! Ведь на рынке в период капитализма два дурака: один продает, другой покупает! Если денег нет, то покупатель проходит мимо продавца! Поэтому гос-ву лучше, чтобы развивался строительный бизнес покупать по низкой цене у строителей и потом через аренду заполучить свой доход и после 20 лет аренды, дать возможность приватизировать! В этом процессе и волки будут сыты и овцы целы!