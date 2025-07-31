Отправлено: - 23:20

ZanoZOV:

самих тяма не фунциклирует!

Цитата:А что, должна что ли? Вы невозможного-то зачем требуете? И потом, ну это как бы дети и внуки вот тех вот, с советским образованием, не завозные, нет. У меня собственно вопрос к совкам - "какого ... ваши дети выглядят вот так?"