НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Смартфоны убивают успеваемость: казахстанские школы внедрят новые меры
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52266
Смартфоны убивают успеваемость: казахстанские школы внедрят новые меры
Отправлено: 31.07.25 - 22:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С началом нового учебного года во многих школах Казахстана усилятся меры по ограничению использования смартфонов во время занятий. Как смартфоны влияют на школьников и почему необходимо ограничить доступ к гаджетам?
Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
246
Re: Смартфоны убивают успеваемость: казахстанские школы внедрят...
Отправлено: 31.07.25 - 22:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше поздно чем никогда! Но загубленые поколения на совести минобразования, и только на нём! Скоро вы сполна отведаете своего пирога! Причем во всех сферах жизни! Специалистов с советским не дающим вам спать , образованием, уже практически нет ни в одной сфере... :-P :-P :-P
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1018
Re: Смартфоны убивают успеваемость: казахстанские школы внедрят...
Отправлено: 31.07.25 - 22:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, кто будет учить цифровой гигиене, если даже руки не моют, не говоря про силу воли и мозги частично дееспособного субъекта с его родителями, купившими смартфон, чтобы не ныл и не плакал! Также и с родителями, дети которых падают с окна, несмотря на предписания и профилактику недопущения гибели детей!
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
246
Re: Смартфоны убивают успеваемость: казахстанские школы внедрят...
Отправлено: 31.07.25 - 22:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как всегда без авторитетного мнения "английских" ученых у нас у самих тяма не фунциклирует! афигительно мы независимые! 8-)
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1715
Смартфоны убивают успеваемость: казахстанские школы внедрят новые меры
Отправлено: 31.07.25 - 23:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV:
самих тяма не фунциклирует!

А что, должна что ли? Вы невозможного-то зачем требуете? И потом, ну это как бы дети и внуки вот тех вот, с советским образованием, не завозные, нет. У меня собственно вопрос к совкам - "какого ... ваши дети выглядят вот так?"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS