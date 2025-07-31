Отправлено: - 21:13

Карачун:

Через 35 лет таки уткнулись носом

ОГПУ:

Без России хана всему придёт,

Цитата:Цитата:Давайте рассуждать без этой России, суёте её к месту и не к месту: - они ушли на пенсию в 55 лет- значит они пришли на производство в 20-21 лет то есть в 1991-92 году, уже при Независимом Казахстане- в 17 они получили аттестат зрелости, потом 2-3 года ПТУ или технарь и в 20-21 год они пришли на работу в ССГПО.Так что это -НАШИ, не российские, кадры выученные уже в Егимендык Казахстане.