НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52263
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 01:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С тех пор, как в Казахстане заработала новая программа, многие производства ощутили кадровый голод. И ССГПО вошло в число предприятий, наиболее пострадавших от внедрения данной программы. С 2024 года ушли порядка 600 человек, около 30% из них – опытный персонал фабричного передела.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1741
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 14:52
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
он и тут виноват?

Косвенно-да.. Потому что он глава. Глава всего. Все эти машкевичи и пр назарбаевы,ну под кем они ходили и ходят? Одна банда! А руда наша кому шла в основном и куда? В РФ. И те как хотели руки выворачивали и с ценами и с обьёмами.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1741
Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась программа досрочного выхода на пенсию
Отправлено: 31.07.25 - 14:58
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть что,летит нурике челом бить царю в златоглавую. Даже вот сейчас зачем шал летает,что за переговоры? Перетирает братва. А нас им...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2413
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 31.07.25 - 17:47
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы не предполагали..."
Значит, хреново планировали.
Возвращение возраста ухода на пенсию не в один день решилось. Несколько лет было, чтобы "соломки подстелить". Тем паче, свой учкомбинат есть для подготовки кадров. Аж университетом его обозвали. А толку?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2287
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 31.07.25 - 19:24
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Без России хана всему придёт

Ой, горе нам, горе! Ой какое горе-то!боже мой...как же теперь солнышко будет светить неустанно..как же теперь будут птички летать...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2287
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 31.07.25 - 19:31
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
да стройте жильё и выдавайте желаюшим работать на ССГПО в аренду по договору , после какого то периода отработанного времени можно разрешить приватизировать
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8255
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 31.07.25 - 20:55
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///тогдашний министр труда РК Светлана ЖАКУПОВА.//

Почему ТОГДАШНИЙ ???
А, сейчас кто???
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8255
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 31.07.25 - 20:58
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Володя" такое панибратское отношение к Президенту целого государства,

Цитата:
Сабыр:
назад я шёпотом


Как насчёт: "...Вовчика...??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8255
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 31.07.25 - 21:04
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Не те времена, чтобы спецами разбрасываться.


Они же хотели как ЛУЧШЕ, а получилось- то что плучилось- наверное из-за того что не было в их действиях- АНАЛИТИКИ и ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, изучения рынка труда на переспективу - его СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИИ.
Сделали НА УРА, на ИМИДЖ и для ПОНТОВ.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8255
Re: Ушел костяк специалистов - Чем для ССГПО обернулась...
Отправлено: 31.07.25 - 21:13
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Через 35 лет таки уткнулись носом

Цитата:
ОГПУ:
Без России хана всему придёт,


Давайте рассуждать без этой России, суёте её к месту и не к месту: - они ушли на пенсию в 55 лет- значит они пришли на производство в 20-21 лет то есть в 1991-92 году, уже при Независимом Казахстане- в 17 они получили аттестат зрелости, потом 2-3 года ПТУ или технарь и в 20-21 год они пришли на работу в ССГПО.
Так что это -НАШИ, не российские, кадры выученные уже в Егимендык Казахстане.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 135, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 135
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS