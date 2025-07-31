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≡ Очередную нарколабораторию с коноплей ликвидировали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52263
Очередную нарколабораторию с коноплей ликвидировали в Костанае
Отправлено: 31.07.25 - 20:19
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Житель областного центра организовал фитолабораторию в собственном частном доме. Мужчина выращивал коноплю в сараях, гараже и даже в бане. Его задержали сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2095
Re: Очередную нарколабораторию с коноплей ликвидировали в...
Отправлено: 31.07.25 - 20:19
#1
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....никто и никого оперативно не разыскивал в этом мероприятии,просто напросто чувака здали....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7662
Re: Очередную нарколабораторию с коноплей ликвидировали в...
Отправлено: 31.07.25 - 20:45
#2
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Я купил погружной насос чтобы качать воду из водонапорного колодца, последний аккурат расположен прямо у забора и вечно наполнен водой,поливал картошку,газоны и вдруг приехала водовозка,высосала всю воду, наглухо запечатала тяжёлый люк. Конечно,я возмутился,на что мастер сказал, по жалобе соседей,эти жаловались диспетчеру что я нахаляву поливаю огород.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8255
Re: Очередную нарколабораторию с коноплей ликвидировали в...
Отправлено: 31.07.25 - 21:20
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
здали


Правильней: -СДАЛИ или стукнули- ну кто, кроме соседей может это сделать.
Во времена СССР это был бы: ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ- так подписывались в то время стукачи.

Цитата:
сайлау курманов:
по жалобе соседей,эти жаловались диспетчеру что я нахаляву поливаю огород.


Хороший сосед- лучше дальнего родственника.
Надо было иногда и его огород поливать- всё таки халявная вода.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1015
Re: Очередную нарколабораторию с коноплей ликвидировали в...
Отправлено: 31.07.25 - 21:52
#4
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В СССР были стукачи, сейчас их нет. Есть сейчас нулевая терпимость, при этом еще гос-во поощряет материально! Значит чем больше сядет, тем больше будет ранее судимых, а с ними легко справляться путем ограничений! Все идет к тому что, будут только карать, настанет время, что штрафов не будет, будут телесное наказание применять либо принудительный труд на благо страны! Все знают, что битье определяет сознание, а труд облагораживает человека, ведь труд из обезьяны сделал человека! И это не утопия, это быль! Ведь сейчас некуда сослать: Сибирь сейчас в другой стране, в Китай могут взять на перевоспитание, но кормить точно не будут в этом гос-ве. Всех этих садоводов нужно наказывать телесно и при этом им поддерживать здоровье физическим трудом! С наркоманией так бороться нельзя! Кара должна быть очень жестокой! Гос-во с населением 20 миллионов, среди которого 10-15% наркоманов, ранее судимых полстраны нужно с этим принимать жесткие меры, иначе не судимых не останется!
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