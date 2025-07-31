Re: Очередную нарколабораторию с коноплей ликвидировали в...

Отправлено: - 21:52

В СССР были стукачи, сейчас их нет. Есть сейчас нулевая терпимость, при этом еще гос-во поощряет материально! Значит чем больше сядет, тем больше будет ранее судимых, а с ними легко справляться путем ограничений! Все идет к тому что, будут только карать, настанет время, что штрафов не будет, будут телесное наказание применять либо принудительный труд на благо страны! Все знают, что битье определяет сознание, а труд облагораживает человека, ведь труд из обезьяны сделал человека! И это не утопия, это быль! Ведь сейчас некуда сослать: Сибирь сейчас в другой стране, в Китай могут взять на перевоспитание, но кормить точно не будут в этом гос-ве. Всех этих садоводов нужно наказывать телесно и при этом им поддерживать здоровье физическим трудом! С наркоманией так бороться нельзя! Кара должна быть очень жестокой! Гос-во с населением 20 миллионов, среди которого 10-15% наркоманов, ранее судимых полстраны нужно с этим принимать жесткие меры, иначе не судимых не останется!