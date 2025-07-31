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≡ Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52263
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 13:47
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Об этом "НГ" сообщил и.о. начальника управления полиции Костаная Ахтан МАКЕЕВ. Перевозчика Александра Брунера оштрафовали на 117 960 тенге "за распространение ложной информации, создающей условия нарушения общественного порядка".
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1469
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 13:47
#1
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А чего он не так сказал? Все как было, речь ведь шла не договоре, а о факте запрета со стороны акимата.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3803
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 13:49
#2
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Бронзовеет аким, однако. Объективной критики не воспринимает. Этакий авторитаризм местечкового уровня
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45598
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 14:42
#3
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Как народ затыкают то
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45598
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 15:03
#4
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Про критику Акима написала в Инсте пока что одна НГ.
Что именно за КРИТИКУ.
Посмотрим другие подхватят или нет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18311
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 15:12
#5
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В 1884 году солдат Петров распивая водку в кабаке грязно ругался, ему указали на портрет Императора Александр 3 мол нельзя ругаться при таком лице, да плевать я хотел на вашего императора! Всё тут же суетливая жандармерия склепала дело и решила провести публичный суд за оскорбление монаршего лица

Когда Александр просматривал документы по уголовным делам, увидел дело Петрова, начал матерится на следаков, склепали дело на ровном месте на мужика а император как терпила получился

В итоге Александр отдал приказ, убрать свои портреты из кабаков и публично сказать солдату Петрову что император тоже на него плевать хотел...и пускай катится куда угодно
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Георгий ГОВОРОВ
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
136
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 16:06
#6
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Цитата:
111:
Что именно за КРИТИКУ.

Можете почитать о позиции акима Костаная подробнее в этой статье:

Наказать перевозчика за дезинформацию просит полицию аким Костаная. Так он прокомментировал сокращение маршрута №120

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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
203
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 16:12
#7
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Детский сад какой-то. Каким образом позиция перевозчика создавала условия нарушения общественного порядка? С чьей стороны? Какого нахрен общественного порядка? Что могло произойти из-за его позиции, беспорядки и протесты, захват здания акимата и выбрасывание из окна акимата самого Жундубаева? Эти условия были что ли созданы? Или какого характера нарушения общественного порядка ожидались и реально возможными?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1605
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 16:49
#8
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Или хорошо, или никак. Конструктивизм напрочь отшибло.

Нелицеприятные факты пресекать рублем, а не искоренением оных. Это в нашей манере.

А будет ли считаться заЦитата:
распространение ложной информации, создающей условия нарушения общественного порядка"
публикация сроков перекрытий дорог на ремонт, сроки которых не соблюдаются, отговорки типа "кронирование - это для здоровья растений" , "нет ни у кого персональных сортиров в кабинетах" и так далее?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1605
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 16:55
#9
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Цитата:
NG.kz:
информации, создающей условия нарушения общественного порядка

А возможно у пресс-службы акимата запросить ОФИЦИАЛЬНОЕ разъяснение сей формулировки?
Из-за автобуса на Рудный , действительно, преступность выросла? Мародеры появились? Морды бить стали в подворотнях?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1469
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 17:22
#10
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Эти все вопросы и должен был задать суд, по идее, но не задал.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7662
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 17:50
#11
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Насколько мне не изменяет память, источником волнении и пересудов являлся сам акимат,пожелавшим в одностороннем порядке изменить маршрут (от вокзала на вокзал),у перевозчика упала выручка и конечно он стал сопротивляться, решил провести соцопрос. На мой взгляд,аким напрасно возмущается, а участковый и судья бессовестные до невозможно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28286
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 18:22
#12
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Цитата:
vofkakst:
А возможно у пресс-службы акимата запросить ОФИЦИАЛЬНОЕ разъяснение сей формулировки?

Народ недовольный с плакатами может выйти на несанкционированный митинг перед акиматом. Этого Жана Казахстан не должен допустить. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8255
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 20:40
#13
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:

Цитата:
EvilWizard:


Это разве не из разряда: - гражданско-правовых отношении, то есть дело -СУД-а-, но не полиции, или я чего то не понимаю ??
Обычно у нас в деревне, так: - "...если кто то кого то оскорбил или нехорошее про кого то сказал или же сплетни кто то распускает про кого то- участковый УМЫВАЕТ руки и говорит им- подавайте в суд, это не моё дело..."

quote]сайлау курманов:
а участковый и судья бессовестные до невозможно

Не стесняйтесь, скажите уж прямо: "...КАРМАННЫЕ и участковый и судья..."

Цитата:
Дантист:
все вопросы и должен был задать суд,


Да здравствует, самый гуманный и самый СПРАВЕДЛИВЫЙ казахский суд !!!!!( бурные продолжающие аплодисменты, переходящие в ОВАЦИИ).

Цитата:
maxsaf:
Народ недовольный


Прежде всего должен выйти сам :- ИП Брунер со своими подчинёнными и водителями, коли они потеряли клиентов и соответственно ПРИБЫЛЬ.
А, то: - народ выйдет и НИ ЗАЧТО получит по морде дубинками, и газом- а Акимат вместе с ИП Брунер будут НАБЛЮДАТЬ и СМЕЯТЬСЯ.
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