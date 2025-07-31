Отправлено: - 20:40

Георгий ГОВОРОВ:



EvilWizard:



Дантист:

все вопросы и должен был задать суд,

maxsaf:

Народ недовольный

Цитата:Цитата:Это разве не из разряда: - гражданско-правовых отношении, то есть дело -СУД-а-, но не полиции, или я чего то не понимаю ??Обычно у нас в деревне, так: - "...если кто то кого то оскорбил или нехорошее про кого то сказал или же сплетни кто то распускает про кого то- участковый УМЫВАЕТ руки и говорит им- подавайте в суд, это не моё дело..."quote]а участковый и судья бессовестные до невозможноНе стесняйтесь, скажите уж прямо: "...КАРМАННЫЕ и участковый и судья..."Цитата:Да здравствует, самый гуманный и самый СПРАВЕДЛИВЫЙ казахский суд !!!!!( бурные продолжающие аплодисменты, переходящие в ОВАЦИИ).Цитата:Прежде всего должен выйти сам :- ИП Брунер со своими подчинёнными и водителями, коли они потеряли клиентов и соответственно ПРИБЫЛЬ.А, то: - народ выйдет и НИ ЗАЧТО получит по морде дубинками, и газом- а Акимат вместе с ИП Брунер будут НАБЛЮДАТЬ и СМЕЯТЬСЯ.