Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 13:47
Об этом "НГ" сообщил и.о. начальника управления полиции Костаная Ахтан МАКЕЕВ. Перевозчика Александра Брунера оштрафовали на 117 960 тенге "за распространение ложной информации, создающей условия нарушения общественного порядка". Читать новость
В 1884 году солдат Петров распивая водку в кабаке грязно ругался, ему указали на портрет Императора Александр 3 мол нельзя ругаться при таком лице, да плевать я хотел на вашего императора! Всё тут же суетливая жандармерия склепала дело и решила провести публичный суд за оскорбление монаршего лица
Когда Александр просматривал документы по уголовным делам, увидел дело Петрова, начал матерится на следаков, склепали дело на ровном месте на мужика а император как терпила получился
В итоге Александр отдал приказ, убрать свои портреты из кабаков и публично сказать солдату Петрову что император тоже на него плевать хотел...и пускай катится куда угодно
Детский сад какой-то. Каким образом позиция перевозчика создавала условия нарушения общественного порядка? С чьей стороны? Какого нахрен общественного порядка? Что могло произойти из-за его позиции, беспорядки и протесты, захват здания акимата и выбрасывание из окна акимата самого Жундубаева? Эти условия были что ли созданы? Или какого характера нарушения общественного порядка ожидались и реально возможными?
NG.kz: информации, создающей условия нарушения общественного порядка
А возможно у пресс-службы акимата запросить ОФИЦИАЛЬНОЕ разъяснение сей формулировки? Из-за автобуса на Рудный , действительно, преступность выросла? Мародеры появились? Морды бить стали в подворотнях?
Насколько мне не изменяет память, источником волнении и пересудов являлся сам акимат,пожелавшим в одностороннем порядке изменить маршрут (от вокзала на вокзал),у перевозчика упала выручка и конечно он стал сопротивляться, решил провести соцопрос. На мой взгляд,аким напрасно возмущается, а участковый и судья бессовестные до невозможно
Это разве не из разряда: - гражданско-правовых отношении, то есть дело -СУД-а-, но не полиции, или я чего то не понимаю ?? Обычно у нас в деревне, так: - "...если кто то кого то оскорбил или нехорошее про кого то сказал или же сплетни кто то распускает про кого то- участковый УМЫВАЕТ руки и говорит им- подавайте в суд, это не моё дело..."
quote]сайлау курманов: а участковый и судья бессовестные до невозможно
Не стесняйтесь, скажите уж прямо: "...КАРМАННЫЕ и участковый и судья..."
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Дантист: все вопросы и должен был задать суд,
Да здравствует, самый гуманный и самый СПРАВЕДЛИВЫЙ казахский суд !!!!!( бурные продолжающие аплодисменты, переходящие в ОВАЦИИ).
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maxsaf: Народ недовольный
Прежде всего должен выйти сам :- ИП Брунер со своими подчинёнными и водителями, коли они потеряли клиентов и соответственно ПРИБЫЛЬ. А, то: - народ выйдет и НИ ЗАЧТО получит по морде дубинками, и газом- а Акимат вместе с ИП Брунер будут НАБЛЮДАТЬ и СМЕЯТЬСЯ.
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