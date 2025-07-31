Отправлено: - 14:52

директор пляжа:

он и тут виноват?

Цитата:Косвенно-да.. Потому что он глава. Глава всего. Все эти машкевичи и пр назарбаевы,ну под кем они ходили и ходят? Одна банда! А руда наша кому шла в основном и куда? В РФ. И те как хотели руки выворачивали и с ценами и с обьёмами.