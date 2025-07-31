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≡ Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52260
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 13:47
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Об этом "НГ" сообщил и.о. начальника управления полиции Костаная Ахтан МАКЕЕВ. Перевозчика Александра Брунера оштрафовали на 117 960 тенге "за распространение ложной информации, создающей условия нарушения общественного порядка".
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1468
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 13:47
#1
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А чего он не так сказал? Все как было, речь ведь шла не договоре, а о факте запрета со стороны акимата.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3803
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 13:49
#2
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Бронзовеет аким, однако. Объективной критики не воспринимает. Этакий авторитаризм местечкового уровня
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45596
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 14:42
#3
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Как народ затыкают то
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45596
Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус № 120, оштрафовали после критики акима Костаная
Отправлено: 31.07.25 - 15:03
#4
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Про критику Акима написала в Инсте пока что одна НГ.
Что именно за КРИТИКУ.
Посмотрим другие подхватят или нет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18311
Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...
Отправлено: 31.07.25 - 15:12
#5
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В 1884 году солдат Петров распивая водку в кабаке грязно ругался, ему указали на портрет Императора Александр 3 мол нельзя ругаться при таком лице, да плевать я хотел на вашего императора! Всё тут же суетливая жандармерия склепала дело и решила провести публичный суд за оскорбление монаршего лица

Когда Александр просматривал документы по уголовным делам, увидел дело Петрова, начал матерится на следаков, склепали дело на ровном месте на мужика а император как терпила получился

В итоге Александр отдал приказ, убрать свои портреты из кабаков и публично сказать солдату Петрову что император тоже на него плевать хотел...и пускай катится куда угодно
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