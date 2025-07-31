Re: Перевозчика ИП "Брунер", обслуживающего автобус №...

Отправлено: - 15:12

В 1884 году солдат Петров распивая водку в кабаке грязно ругался, ему указали на портрет Императора Александр 3 мол нельзя ругаться при таком лице, да плевать я хотел на вашего императора! Всё тут же суетливая жандармерия склепала дело и решила провести публичный суд за оскорбление монаршего лица



Когда Александр просматривал документы по уголовным делам, увидел дело Петрова, начал матерится на следаков, склепали дело на ровном месте на мужика а император как терпила получился



В итоге Александр отдал приказ, убрать свои портреты из кабаков и публично сказать солдату Петрову что император тоже на него плевать хотел...и пускай катится куда угодно