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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 18:43
#9016
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Нихао-мА братья и сестры. Патриоты и не Патриоты)
Деревенька должна жить.
Потому Не много закину фоток.

Три дня вялился в Москве. (это почти отпуск по мнению директоров ТК(транспортных компаний) :lol:))
Решил посмотреть от куда Соловьев вещает и Шейн.)
Билеты не дёшево.

;-)

[Исправлено: Vit, 30.07.2025 - 19:23]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 18:44
#9017
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 18:58
#9018
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Девчата в восторге.

Стоим на башне. Пол из стекла
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 19:01
#9019
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Я тоже решил постоять. Не много очковано. Высоту так то боюсь.)

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 19:09
#9020
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От сюда первый канал вещает. С добрым утром и заканчивая вечером о войне.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 19:16
#9021
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К вечеру дискачь, молодеж с Москвы прёт. Палатки, музыка. Какие то диджее выступают. Лето-пати 25.. Я подошёл, меня не пустили сказали надо по инету билеты заказывать..
Простым языком мне сказали, пенс билеты в кассе продают только на карусели. А тут пати))

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 19:18
#9022
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И пошёл я грустный домой. А в голове, кто то воюет на СВО . Кто то жопой вертит на пати-лето 25, в центре Москвы под останикинской башней.

[Исправлено: Vit, 30.07.2025 - 19:19]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4312
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.25 - 21:26
#9023
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Спасибо, Вит, что не забываешь Деревеньку!

Страшилка на ночь :lol: (похулиганю маленько)


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