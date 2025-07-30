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≡ Хеджирование рисков фьючерсами: что такое и как использовать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52255
Хеджирование рисков фьючерсами: что такое и как использовать
Отправлено: 30.07.25 - 19:31
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Понимание стратегии критически важно как для институциональных, так и для частных игроков. Если вы только начинаете знакомство с методами управления рисками, стоит в первую очередь разобраться, что такое хеджирование в трейдинге, и почему фьючерсы стали его основным инструментом.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2094
Re: Хеджирование рисков фьючерсами: что такое и как использовать
Отправлено: 30.07.25 - 19:31
#1
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...замечательная реклама никогда не хеджировал пойду хеджирну, а да сначала волтину...
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