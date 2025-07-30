Отправлено: - 19:31

Понимание стратегии критически важно как для институциональных, так и для частных игроков. Если вы только начинаете знакомство с методами управления рисками, стоит в первую очередь разобраться, что такое хеджирование в трейдинге, и почему фьючерсы стали его основным инструментом.