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"Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о замурованных голубях под крышей дома прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
"Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о замурованных голубях под крышей дома прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
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