НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о замурованных голубях под крышей дома прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52255
"Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о замурованных голубях под крышей дома прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 30.07.25 - 17:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- При демонтажных работах осуществлялась чистка от птичьего помета и прочего мусора, - пояснил Дияр Айжаров. - В ходе проведения монтажных работ принимались меры по отпугиванию птиц с целью недопущения их нахождения внутри конструкции.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
775
Re: "Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о...
Отправлено: 30.07.25 - 17:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странный стих, несколько раз перечитал. Рифму не поймал, смысл где то имеется.Может в полном виде и рифма есть? Как и где можно ознакомиться со стихами?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2094
Re: "Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о...
Отправлено: 30.07.25 - 19:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Стою под деревом виноватая, на пятачке горячем асфальтовом. Готова пред птахою я извиниться за то, что негде ей поселиться.

.....шедевр поэзии....только в Костанае можно услышать....
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2285
Re: "Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о...
Отправлено: 30.07.25 - 22:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нечаева выпустила три сборника стихов, и почти все посвящены теме городской агрессии, направленной против природы. Отрывок ее стихотворения из первого материала продолжат такие строки о выселении птиц из гнезд:

Источник:


боже мой..каких только чудаковатых людей не бывает..то собачники , то кошатники, теперь голубятники...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2285
Re: "Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о...
Отправлено: 30.07.25 - 22:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ответе на запрос "НГ" заместитель руководителя отдела ЖКХ Костаная Дияр АЙЖАРОВ сообщил, что ремонт кровли делали в два этапа: демонтажные и монтажные работы.
- При демонтажных работах осуществлялась чистка от птичьего помета и прочего мусора, - пояснил Айжанов. - В ходе проведения монтажных работ принимались меры по отпугиванию птиц с целью недопущения их нахождения внутри конструкции, поскольку по завершению работ все возможные пути проникновения были закрыты. Нахождение птиц под кровельной конструкцией недопустимо,

Источник:


правильно ответил сотрудник ЖКХ,
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45587
Re: "Нахождение птиц недопустимо" - Жалобу о...
Отправлено: 30.07.25 - 23:50
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это которая соврала, что в Донецке у них водой поливают улицы?
Нет ей веры.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS