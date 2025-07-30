В ответе на запрос "НГ" заместитель руководителя отдела ЖКХ Костаная Дияр АЙЖАРОВ сообщил, что ремонт кровли делали в два этапа: демонтажные и монтажные работы.- При демонтажных работах осуществлялась чистка от птичьего помета и прочего мусора, - пояснил Айжанов. - В ходе проведения монтажных работ принимались меры по отпугиванию птиц с целью недопущения их нахождения внутри конструкции, поскольку по завершению работ все возможные пути проникновения были закрыты. Нахождение птиц под кровельной конструкцией недопустимо,Источник: