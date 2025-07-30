Re: Чтобы разбудить? - Две девочки прижгли кожу ребенку в...

Отправлено: - 19:10

Нынче дети остались без должного воспитания, внимания и нет обьекта для подражания, все взрослые озабочены добыванием денег,всё кругом мерят деньгами, что в итоге выйдет уже понятно, скатываемся на уровень африканских государства, с бедняцкими трущобами и нищебродами,богатыми кварталами с господами. Кто знал что так будет