Отправлено: - 19:16

К вечеру дискачь, молодеж с Москвы прёт. Палатки, музыка. Какие то диджее выступают. Лето-пати 25.. Я подошёл, меня не пустили сказали надо по инету билеты заказывать..Простым языком мне сказали, пенс билеты в кассе продают только на карусели. А тут пати))