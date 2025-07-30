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Жадный ростовщик
Жадный ростовщик
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52255
Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 10:58
Волей судьбы стал свидетелем вопиющего случая, больше похожее на мошенничество, красиво обернутое под ростовщиков. Все по порядку. Знакомая попросила сопроводить ее во время получения краткосрочного кредита в одном из многочисленных ломбардов.
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Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 10:58
Цитата:
Сама же попросила на месяц. Ей и выдали на месяц. Зачем вернула через два дня - не понятно.
После недолгого ожидания заемщица присела к сотруднице фирмы просить сто пятьдесят тысяч тенге ссуды на срок один месяц.
Сама же попросила на месяц. Ей и выдали на месяц. Зачем вернула через два дня - не понятно.
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:00
Цитата:
Зато наверняка это есть в тексте договора, который подписывали.
Цитата:
Точнее, читайте всё внимательно, что подписываете.
про страховку слухом не слыхивали
Зато наверняка это есть в тексте договора, который подписывали.
Цитата:
Так что будьте внимательны
Точнее, читайте всё внимательно, что подписываете.
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:12
Всё верно ломбард сделал.
Допустим я открою ломбард и каждому деньги бесплатно на два дня не дам. Дал 150. Пофиг два дня или месяц мне надо сверху премию,а иначе мой ломбард обонкротится)
Допустим я открою ломбард и каждому деньги бесплатно на два дня не дам. Дал 150. Пофиг два дня или месяц мне надо сверху премию,а иначе мой ломбард обонкротится)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7657
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:40
Вроде пишу доступно на понятно языке, речь идет про страховку, ее как бы завуалированно навязали, ясно что никто не собирается отказываться от уплаты вознаграждения,тут сверху прочего просят еще сверху, что и вызвало возмущение
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1732
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:43
Ломбард прав 100%. А вы хотели 300тг им заплатить за пользование деньгами,плюс з/плата сотруднице? Вот вы люди интересные. Я в шоке от таких.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1014
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 14:54
Жадный в данном случае не ростовщик, а лицо, берущее деньги в долг на месяц! НЕт логического мышления, а только меркантильность!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8247
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 15:03
Цитата:
Точно так же поступает и Банк и АКК и ВСЕ финансовые институты - и там и тут и ВЕЗДЕ есть: и вознагражение за ПОЛЬЗОВАНИЕ чужими деньгами и СТРАХОВКА за риск ПОЛЬЗОВАНИЯ чужими деньгами.
ВСЁ это ПРОПИСЫВАЕТСЯ в договоре- нужно читать ВСЁ и ВНИМАТЕЛЬНО и менеджер (красиво улыбающая девушка к тому же СИМПАТИЧНАЯ) НЕ ОБЯЗАН вам ВСЁ обьяснять и показывать.
сайлау курманов:
речь идет про страховку
речь идет про страховку
Точно так же поступает и Банк и АКК и ВСЕ финансовые институты - и там и тут и ВЕЗДЕ есть: и вознагражение за ПОЛЬЗОВАНИЕ чужими деньгами и СТРАХОВКА за риск ПОЛЬЗОВАНИЯ чужими деньгами.
ВСЁ это ПРОПИСЫВАЕТСЯ в договоре- нужно читать ВСЁ и ВНИМАТЕЛЬНО и менеджер (красиво улыбающая девушка к тому же СИМПАТИЧНАЯ) НЕ ОБЯЗАН вам ВСЁ обьяснять и показывать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8247
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 15:19
Цитата:///Жадный ростовщик//
Почему ТАКОЕ название: - и с чего он жадный- ваша знакомая знала к кому идёт: - к сердобольной мать Терезе, в перизатский общественный фонд "Биз быргемыз" или в кредитную организацию с жёсткими правилами???
И на что они должны СУЩЕСТВОВАТЬ ???
Думаете банки существуют на своих процентах с выдаваемых кредитах - НИКАК нет, они существуют на копеечных коммисиях которые МИЛЛИОННЫМ тиражом каждый день, ежеминутно, ежесекундно ОБЛАГАЮТСЯ с каждого перевода денег. Курочка по зёрнушку- это ИХ принцип.
Да и всё же элементарно: - пришли, прочитали, не устраивает- развернулись и УШЛИ- никто же под дулом пистолета её не тащил в ломбард.
Почему ТАКОЕ название: - и с чего он жадный- ваша знакомая знала к кому идёт: - к сердобольной мать Терезе, в перизатский общественный фонд "Биз быргемыз" или в кредитную организацию с жёсткими правилами???
И на что они должны СУЩЕСТВОВАТЬ ???
Думаете банки существуют на своих процентах с выдаваемых кредитах - НИКАК нет, они существуют на копеечных коммисиях которые МИЛЛИОННЫМ тиражом каждый день, ежеминутно, ежесекундно ОБЛАГАЮТСЯ с каждого перевода денег. Курочка по зёрнушку- это ИХ принцип.
Да и всё же элементарно: - пришли, прочитали, не устраивает- развернулись и УШЛИ- никто же под дулом пистолета её не тащил в ломбард.
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 17:48
Я тоже стал жадным ростовщиком)
Полтора года собирал свои полтора ляма по знакомым. О как они с трудом возвращали. И не один, не один сверху даже 500 тенге не положили. Даже бутылкой соком не угостили за помощь которую они просили.
А ещё убивают многие знакомые просят притащить эксклюзив то с Европы то с Китая. Последний попросил с Китая водку со змеей привезти. В магазинах она 45-50 юаней. Я знаю оптовку, там один бутик дёшево продаёт и у него работает в бутике алиплей-каспий. Это удобно. И змея стоит 35 юаней. Тоесть в тенге я ему говорю 35+73.35=2567.25 Тенге .
Мне не надо лишние. Он скидывает 2500.
Блин. Я конечно купил но я не понимаю по чему я свои 67тенге 25 тиин. Свои отдал?))
Наверно он подумал я не обиднею. А я бы на его месте 3000 закинул. Но это я. Меня так воспитали.
Ваще заметил что люди любят халявку. Вкусная наверно
Полтора года собирал свои полтора ляма по знакомым. О как они с трудом возвращали. И не один, не один сверху даже 500 тенге не положили. Даже бутылкой соком не угостили за помощь которую они просили.
А ещё убивают многие знакомые просят притащить эксклюзив то с Европы то с Китая. Последний попросил с Китая водку со змеей привезти. В магазинах она 45-50 юаней. Я знаю оптовку, там один бутик дёшево продаёт и у него работает в бутике алиплей-каспий. Это удобно. И змея стоит 35 юаней. Тоесть в тенге я ему говорю 35+73.35=2567.25 Тенге .
Мне не надо лишние. Он скидывает 2500.
Блин. Я конечно купил но я не понимаю по чему я свои 67тенге 25 тиин. Свои отдал?))
Наверно он подумал я не обиднею. А я бы на его месте 3000 закинул. Но это я. Меня так воспитали.
Ваще заметил что люди любят халявку. Вкусная наверно
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 17:50
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