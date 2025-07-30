Отправлено: - 17:48

Я тоже стал жадным ростовщиком)Полтора года собирал свои полтора ляма по знакомым. О как они с трудом возвращали. И не один, не один сверху даже 500 тенге не положили. Даже бутылкой соком не угостили за помощь которую они просили.А ещё убивают многие знакомые просят притащить эксклюзив то с Европы то с Китая. Последний попросил с Китая водку со змеей привезти. В магазинах она 45-50 юаней. Я знаю оптовку, там один бутик дёшево продаёт и у него работает в бутике алиплей-каспий. Это удобно. И змея стоит 35 юаней. Тоесть в тенге я ему говорю 35+73.35=2567.25 Тенге .Мне не надо лишние. Он скидывает 2500.Блин. Я конечно купил но я не понимаю по чему я свои 67тенге 25 тиин. Свои отдал?))Наверно он подумал я не обиднею. А я бы на его месте 3000 закинул. Но это я. Меня так воспитали.Ваще заметил что люди любят халявку. Вкусная наверно